La 53ª Copa Provincial de Veteranos corona al Moncofa y al Alcalá como reyes del Grupo 1 y 2

El fútbol de veteranos bajó el telón a una brillante temporada con las finales de la 53ª Copa Provincial de Veteranos de Castellón, tanto en el Grupo 1 como en el Grupo 2, en un fin de fiesta espectacular.

La final del Grupo 1

En el Grupo 1, el Moncofa cierra una temporada plagada de éxitos conquistando la Liga y la Copa por tercera vez consecutiva. Su máximo rival, el Huracán Burriana, se lleva los dos subcampeonatos el de Liga y el de Copa, y además el trofeo de la Deportividad.

La final del primer grupo se disputó en Moncofa, dado que el equipo moncofense había solicitado la organización del evento la temporada anterior, de forma que en el Municipal de Moncofa tuvo lugar una gran final copera que disputaron los dos primeros clasificados de la liga regular

Foto grupal de Moncofa y Huracan / APFV

Los primeros 10 minutos fueron un toma y daca, hasta que en un balón largo por la izquierda Paquito Navarro se adentró hasta el área y puso un balón a Suso Bort, que ganó la espalda al defensor y remató a la red (1-0). A falta de 10 minutos para el descanso, Paquito se plantó otra vez delante del portero y no perdonó, con el 2-0 se llegó al descanso.

En la segunda parte el Huracán Burriana tiró de amor propio y planto cara al Moncofa, y tuvo sus ocasiones que desbarató Juan Sellés, aunque en una de ellas consiguió el premio al marcar Juan Collantes y poner el 2-1 y abrir el partido. Pero el marcador ya no se movió hasta el minuto 78, en que un gran pase de Vicente Ferrer al hueco lo aprovechó Javier Arnau para batir a Carlos Sola y sentenciar la final con el 3-1.

La final del Grupo 2

En cuanto al Grupo 2, El Alcalá-Bar Gales consiguió su primer trofeo de Copa ante el Veteranos Oropesa, que se había proclamado campeón del Grupo 3 y ahora subcampeón de Copa del Grupo 2. La gran campaña de los dos equipos antoja que la temporada que viene militando en el segundo grupo serán dos de los favoritos para disputar las plazas del ascenso.

Foto grupal de Oropesa y Alcala / APFV

En la final, disputada en el Miquel Soler de Castelló, Enrique Marín adelantó a los xivertenses entes del descanso: 1-0. En el segundo acto, Borislav Michel en dos contras muy rápidas puso el 0-3, maquillado Porcel para el Oropesa dejando el 3-1 definitivo.

Resultado justo y un final muy deportivo por parte de los dos contendientes que se felicitaron mutuamente y posaron juntos. Los dos trofeos fueron entregados por Adriana abastecedor del Bar del Polideportivo Parque Sindical en donde termino la tarde con un refrigerio compartido.

Los árbitros

Los 2 árbitros premiados en esta temporada como merecedores del premio a la labor arbitral fueron los encargados de dirigir los partidos de las 2 finales, Suárez Román y Beltrán Ripollés rayaron a gran altura y Crespo Sotodosos (el ganador) hizo de árbitro auxiliar poniendo de manifiesto el gran compañerismo del colectivo arbitral.

Trio arbitral / APFV

Cierre de temporada

Con las finales de Copa, se cierra la Temporada regular de la APFV, quedará por disputarse el Torneo Pepe Tena el próximo día 13 de Junio en el Polideportivo Parque Sindical de Castellón y con la participación en la IV edición del Torneo de Selecciones de Madrid el 28 de Junio se cerrará la 53 Temporada de la APFV.