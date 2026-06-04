Castellón acogerá la etapa reina de la Volta a la Comunitat

La Vuelta a la Comunitat Valenciana ya tiene asignadas sus fechas en el calendario para el año 2027. Los primeros días del mes de febrero verán a los mejores ciclistas del pelotón internacional en una prueba que es fija en la temporada de los principales equipos. Del 3 al 7 de febrero las provincias de Alicante, Castellón y Valencia acogerán el mejor ciclismo. La tradición de las primeras fechas de febrero se confirma para la VCV y la VCV de Féminas será el 7 de Febrero.

La Vuelta a la Comunitat Valenciana arrancará en Alicante con dos etapas, para hacer escala en la provincia en Valencia y llegar a Castellón el sábado 6 de febrero del 2027. El final de la VCV 27 será en Valencia capital. Tradicionalmente la etapa reina siempre es la del sábado donde se marca la diferencia entre el líder y sus perseguidores y que será en Castellón, aunque no están cerrados los detalles de las poblaciones de salida y llegada.

La última edición disputada en febrero del 2026 Remco Evenepoel consiguió el maillot amarillo en la penúltima etapa entre La Nucía y Teulada-Moraira, con un espectacular y deterataque que dejó a todos fuera de punto.

Cabe recordar que la provincia de Castellón fue el inicio de la VCV 2026 con la etapa Segorbe-Torreblanca, donde el ciclista eritreo Biniam Girmay venció al esprint en la meta.

El director general de la Vuelta Ángel Casero, considera que la edición 2026 “ha sido muy buena con el campeón del Mundo Remco Evenepoel, que vino para ganar la vuelta y demostró quien es en la contrarreloj”. De hecho para la edición del 2027 el objetivo es el de mantener esta prueba nuevamente en individual.

Según Casero “los propios equipos nos han solicitado que repitamos la crono, pues pueden probar el material en competición, además la experiencia del 2026 fue buen buena pues reaccionamos muy bien ante las condiciones de viento”.

Retorno mediático superior a las ediciones anterior

El trabajo en la difusión de la VCV 2026 se ha visto recompensado con unas cifras que han aumentado respecto a los años anteriores. Las retransmisiones por Eurosport y À Punt han permitido llegar a cerca de 24 millones de hogares solo en Europa. A nivel mundial un total de 202 países ha emitido las imágenes de la VCV. Esa difusión ha permitido superar los 3.600 millones de impactos aumentando un 36% sobre el año pasado. El retorno de la VCV 2026 ha llegado a los 574 millones de euros.

La VCV de Féminas ha tenido un retorno de 2,4 millones de espectadores y una valoración económica de más de 56 millones.

Parte del éxito de este retorno es el del trabajo en RRSS con contenido propio, dirigido a las generaciones que no consumen los aspectos deportivos en la TV sino por las redes sociales. Más de 12 millones de visualizaciones con algunos videos que han llegado a las 4 millones de visualizaciones.