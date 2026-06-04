La XIV Ultrabike Gigante de Piedra desafía en l'Alcora la resistencia de 300 ciclistas

La XIV Ultrabike Gigante de Piedra ya calienta motores. La prueba fue presentada en el salón de actos de las Nuevas Dependencias de l’Alcora con la presencia destacada de una leyenda del mountain bike, el estadounidense Tinker Juárez, además de representantes institucionales, organizadores, patrocinadores y colaboradores.

La salida tendrá lugar próximo sábado a las 6.00 horas, desde el recinto de La Pista Jardín de l’Alcora, punto que también acogerá la llegada y la posterior entrega de trofeos. La organización calcula que el primer ciclista podría cruzar la meta entre las 15.30 y las 16.00, después de completar una de las pruebas más duras y reconocidas del calendario.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir; la regidora de Deportes, Amparo Segura; y los organizadores Manolo Mallol y Óscar Ripollés, del Club Gigante de Piedra, participaron en la presentación junto a Tinker Juárez, campeón del mundo, olímpico y vencedor de numerosas carreras internacionales.

La Gigante de Piedra y la Small ya velan armas. / Nomdedeu

Participantes de renombre

La prueba reunirá a 300 corredores y volverá a contar con la presencia del mencionado Tinker Juarez, que a sus 65 años competirá en la modalidad de relevos junto a otros dos ciclistas estadounidenses. También destacan nombres como el catalán Llibert Mill, campeón de la Gigante y campeón de Europa; Roberto Bou, natural de Barcelona y afincado en Mora de Rubielos, campeón de España y embajador de la carrera; el estadounidense Patrick Collins, vencedor de la pasada edición; así como los provinciales Aitor Safont, de Vistabella, y los locales Adrián Pons y Marcelino Jara, entre otros.

En categoría femenina figuran cinco participantes, con Corina Mesplet y Ana Bello, ganadora de la Gigante Small, entre las principales favoritas.

Imagen del podio de la Gigante de Piedra 2025. / Gigante de Piedra

La Gigante de Piedra volverá a poner a prueba la resistencia de los 300 ciclistas inscritos con un recorrido de máxima exigencia: 200 kilómetros y 6.500 metros de desnivel positivo acumulado. Un reto mayúsculo en el que los participantes deberán afrontar diez puertos y atravesar doce poblaciones del interior de Castellón e incluso de la provincia de Teruel.

La prueba es también el resultado de un enorme trabajo organizativo. Con Manolo Mallol al frente y un equipo formado por cerca de 200 colaboradores, la Gigante ha logrado poner en valor parajes poco conocidos, zonas olvidadas y tramos prácticamente vírgenes que han sido acondicionados durante las últimas ediciones para configurar un trazado tan bello como exigente.

Imagen del ganador de la Gigante de Piedra 2025, Patrick Collins. / Gigante de Piedra

Dos subidas emblemáticas

El recorrido incluye dos ascensiones especialmente emblemáticas: el Alto del Pelejero, en el término de Puertomingalvo, y el Cabezo de las Cruces, de 1.610 y 1.710 metros respectivamente, en los términos de Linares, Cortes de Arenoso y Nogueruelas. Dos puntos que resumen la dureza, la altitud y el carácter técnico de una carrera que no concede tregua.

Hay que destacar que esta prueba está integrada en las National Ultra Endurance Epic Series de Estados Unidos, siendo la primera cita celebrada fuera del territorio estadounidense, y también forma parte del calendario UCI en la categoría Cross Country Marathon. Con el respaldo del Ayuntamiento de l’Alcora, Caixa Rural l’Alcora, la Diputación de Castellón y diferentes empresas colaboradoras, la Gigante de Piedra vuelve a reivindicarse como mucho más que una prueba ciclista, un desafío extremo para los amantes del mountain bike de larga distancia.