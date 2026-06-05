La agenda deportiva del fin de semana en Castellón: del boxeo al triatlón, pasando por el protagonismo de la montaña

La provincia de Castellón vive un fin de semana polideportivo marcado por la variedad. La agenda deja espacio para la ultrarresistencia en bicicleta de montaña, el triatlón, el boxeo y las carreras por montaña, con pruebas repartidas por distintos puntos del territorio y propuestas para perfiles diferentes de deportistas y aficionados.

BTT | La Gigante de Piedra vuelve a medir los límites

La cita más extrema será la Gigante de Piedra, una de las pruebas de bicicleta de montaña más duras del calendario. L’Alcora volverá a ser el epicentro de un desafío reservado para especialistas de fondo, con un recorrido de 200 kilómetros y 6.500 metros de desnivel acumulado.

La prueba atravesará puertos, pistas y parajes del interior de Castellón y Teruel, volviendo a convertir la provincia en referencia para los amantes de la ultrarresistencia sobre dos ruedas. No es solo una carrera: es una batalla contra el terreno, el cansancio y la gestión del esfuerzo.

La salida será a las 6.00 horas del sábado, con los primeros llegando a meta en torno a las 15.30/16.00 horas.

TRIATLÓN | Burriana une agua, bicicleta y carrera a pie

El triatlón también tiene protagonismo en Burriana. La cita mantiene el atractivo de una disciplina cada vez más consolidada. Burriana, en consecuencia, vuelve a poner en valor su vínculo con el deporte al aire libre y con una modalidad que exige resistencia, técnica y capacidad de adaptación.

La organización ha diseñado un completo programa para dar cabida, durante una jornada, a deportistas de todos los niveles, ofreciendo hasta cuatro modalidades:

Half (1,9 kilómetros de natación, 84 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie)

(1,9 kilómetros de natación, 84 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie) Aquabike (1,9 km de natación y 84 km de ciclismo)

(1,9 km de natación y 84 km de ciclismo) Olympic+ (1,5 km de natación, 42 km de ciclismo y 14 km de carrera a pie)

(1,5 km de natación, 42 km de ciclismo y 14 km de carrera a pie) Short (1 km de natación, 21 km de ciclismo y 7 km de carrera a pie).

Todo ello entre las 7.30 y las 14.15 horas del sábado.

BOXEO | La 10ª edición de Boxing Dreams en Vila-real

Vila-real se convertirá, desde las 17.00 horas del sábado, en la capital del boxeo en España con la celebración de la 10ª edición de Boxing Dreams. El Centre de Tecnificació Esportiva acoge una velada de alto nivel, con combates profesionales y amateurs; y con dos grandes focos de atención: un título europeo femenino y el regreso del Campeonato de España del peso pesado.

El gran atractivo internacional será el Campeonato de Europa vacante del peso superligero, en el que la española Clara López buscará el cinturón continental ante la belga Helene Connart, una rival experimentada en grandes escenarios de los deportes de contacto.

También se disputará el Campeonato de España del peso pesado, ausente desde 2019. El título vacante lo dirimirán el valenciano Daan Romero (invicto con seis triunfos, un empate y tres nocauts) y el canario Miguel Galván, en un duelo llamado a marcar la división reina del boxeo nacional.

TRAIL | Catí corre de noche en una prueba muy especial

La montaña tiene una de sus citas más singulares en Catí, con una carrera nocturna que añade un componente especial al esfuerzo habitual del trail. Correr por senderos cuando cae la luz cambia por completo la experiencia: obliga a gestionar mejor el ritmo, la concentración y la orientación.

La prueba reina es a las 20.00 horas, con 20 kilómetros y más de 1.000 metros de desnivel positivo.