Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detención Patricia CamposAgenda del fin de semana'Top-10' de colegios más demandadosDesaparecido en AlmassoraLluvia en CastellónColes en Action
instagramlinkedin

Fútbol

La FIFA prohíbe llevar botellas de agua a los estadios del Mundial

La decisión del máximo órgano del fútbol llega pese a las previsiones de calor, humedad y calor extremo en muchos de los 104 partidos del torneo

El estadio BC Place de Vancouver es una de las sedes canadienses del Mundial.

El estadio BC Place de Vancouver es una de las sedes canadienses del Mundial. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Nueva York

La FIFA informó a los aficionados con boletos para el Mundial que no podrán portar dentro de los estadios botellas de agua reutilizables, según avanzó The Athletic, en lo que supone un cambio de política de la entidad tres semanas después de publicar un código de conducta que sí las permitía. "Para evitar dudas, no se permite el ingreso de botellas de agua reutilizables al estadio", esgrimió la FIFA en su código de conducta para los aficionados que accedan a los estadios, actualizado esta semana.

En el documento de código de conducta que publicó la FIFA hace apenas tres semanas, sí se contemplaba la posibilidad de entrar con botellas de agua. "Se permite el ingreso al estadio de botellas de plástico reutilizables, transparentes y vacías, de hasta un litro de capacidad", relataba el antiguo documento.

Otros tipos de botellas o recipientes cerrados de material duro o rompible ya estaban prohibidos, como suele ser habitual en eventos deportivos, ya que son medidas "para prevenir riesgo de causar lesiones a jugadores o espectadores al ser tirados".

Sin embargo, la nueva prohibición de botellas de agua reutilizables en los estadios significa que los aficionados estarán obligados a comprar agua embotellada en los establecimientos del recinto o a beber agua en los puntos de hidratación concretos que habilite la FIFA.

Esta medida llega en un Mundial que se disputará en el verano de Norteamérica, entre el 13 de junio y el 19 de julio, y con previsiones de calor, humedad y calor extremo en muchos de los 104 partidos del torneo.

Noticias relacionadas y más

Mientras los aficionados no podrán traer botellas de agua reutilizables en los estadios, todos los partidos del torneo sin excepción sí contarán con una pausa de hidratación de tres minutos para los dos equipos, una en cada tiempo de juego. La FIFA dijo que "contarán con medidas de mitigación del calor para los aficionados que viajan al estadio, lo que puede incluir recursos como estaciones de nebulización, ventiladores, puntos de hidratación, carpas de enfriamiento y más en todo el perímetro del estadio".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
  2. Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico
  3. Los padres de la niña del IES Ribalta de Castellón agredida en una pelea rompen su silencio: 'Faltaron centímetros para algo peor
  4. La huelga de docentes suma nuevos apoyos: los estibadores del Puerto de Castellón respaldan a los profesores de la provincia
  5. Desaparece un hombre en la playa de Almassora mientras se bañaba
  6. Horario y lugar del novedoso mercadillo artesanal del III Festival del Viento de Castelló
  7. Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
  8. Así será la primera fase del Censal Parc de Castelló que quieren construir seis empresas

La FIFA prohíbe llevar botellas de agua a los estadios del Mundial

La FIFA prohíbe llevar botellas de agua a los estadios del Mundial

Patricia Campos, exmilitar castellonense, detenida por presuntos malos tratos a sus hijos: “Son falsos. Nos han hecho un daño terrible”

Patricia Campos, exmilitar castellonense, detenida por presuntos malos tratos a sus hijos: “Son falsos. Nos han hecho un daño terrible”

Muere El Indio Solari, figura excluyente del rock y la cultura argentina

Muere El Indio Solari, figura excluyente del rock y la cultura argentina

Fotogaleria I Nova edició de la Cursa Solidària Mossén Guillermo en Vila-real

Fotogaleria I Nova edició de la Cursa Solidària Mossén Guillermo en Vila-real

El videoanálisis de Miguel Agost | David contra Goliat

El videoanálisis de Miguel Agost | David contra Goliat

Videoanalisis de Miguel Agost | David contra Goliat

Sant Jordi convertirá sus calles en un gran museo vivo de oficios tradicionales y artesanía

Sant Jordi convertirá sus calles en un gran museo vivo de oficios tradicionales y artesanía

El paso de 'Masterchef' por les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó ya tiene fecha de emisión

El paso de 'Masterchef' por les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó ya tiene fecha de emisión
Tracking Pixel Contents