Mikel Garmendia y Elena Herrero reinan en una Infinitri Burriana Triathlon Festival para el recuerdo

El V Infinitri Burriana Triathlon Festival volvió a demostrar que su etiqueta de festival va mucho más allá de una competición. La prueba reunió este sábado a 1.100 triatletas, agotó todas las plazas disponibles y firmó la edición más multitudinaria de su historia.

La jornada arrancó desde primera hora en la Playa del Arenal, con los participantes preparando el material en el área de transición antes de afrontar una mañana intensa de triatlón. La natación dejó algunas de las imágenes más espectaculares del evento, con centenares de deportistas tomando la salida frente a la costa de Burriana.

Tras el segmento acuático, los triatletas afrontaron un rápido recorrido ciclista por las avenidas de acceso a la Playa del Arenal y la CV-18, uno de los circuitos más veloces del panorama nacional. La carrera a pie volvió a discurrir entre el paseo marítimo y el Paraje Natural Municipal Clot de la Mare de Déu, uno de los enclaves más singulares de la provincia.

En la parte de natación, uno de los participantes sale del agua. / Infinitri Burriana Triathlon Festival

Los ganadores

En la distancia Half, la prueba reina, los vencedores fueron Mikel Garmendia y Helena Herrero. En Aquabike se impusieron Jorge Serra e Isabel Maz , mientras que Adrián Escrig y Rocío Soler fueron los ganadores de la Olympic+. En la distancia Short, el triunfo fue para Hendrik Becker y Marta López.

Por último, el Infinitri Village volvió a ser uno de los grandes puntos de encuentro. La conocida «tercera transición» reunió música, zona de recuperación, masajes, paella valenciana y dulces para recuperar fuerzas tras el titánico esfuerzo y cerrar una edición de récord a lo grande.