La Plana Sport de Castellón calienta el verano con el provincial de pádel... ¡no te pierdas los campus de verano!

Tenis Drive Academy ha empezado con fuerza un mes de junio cargado de actividad en La Plana Sport Castellón. Este fin de semana, las pistas de pádel de la instalación están acogiendo el Campeonato Provincial por Equipos, una cita clasificatoria para el autonómico que ha reunido a jugadores y clubes en un gran ambiente deportivo.

La competición ha convertido La Plana Sport en uno de los focos del pádel provincial durante el fin de semana. Entre ayer y hoy se disputan las diferentes eliminatorias programadas con partidos de muchos quilates, igualdad en las pistas y una notable presencia de público. Jugadores, técnicos, familiares y aficionados han disfrutado de una cita que vuelve a poner en valor el crecimiento del pádel en la provincia y la capacidad de la instalación para acoger estos eventos con unas pistas magníficas.

Las pistas de Tenis Drive. / TENIS DRIVE

Las actividades de verano

El torneo sirve, además, como antesala de un verano que llegará con una amplia oferta deportiva y de ocio para todas las edades. Hasta el fin de semana del 20 y 21 de junio seguirán en marcha las clases de pádel y tenis de la temporada, que finalizará el domingo 21 con la tradicional fiesta de fin de curso. Será el punto y final a meses de aprendizaje y entrenamiento antes de dar paso a las actividades estivales, que volverán a tener un papel protagonista.

A partir de entonces arrancarán los campus multideporte, dirigidos a niños y niñas de 3 a 16 años. Una propuesta pensada para que los participantes disfruten del verano de una manera activa, saludable y divertida, con actividades adaptadas a cada edad y en un entorno seguro. Además, también se pondrán en marcha cursos quincenales de pádel y tenis, tanto para menores como para adultos, con diferentes niveles y horarios.

Torneos de nivel

La competitividad tampoco se detendrá durante los meses de verano. Tenis Drive acogerá diferentes torneos de todas las categorías, entre ellos citas nacionales de circuitos como Warriors Tour o Marca Promesas, además del Circuito Provincial de Tenis, que un año más recorrerá los principales clubes de la provincia, con parada en La Plana Sport Castellón.

La piscina, un atractivo

Con la llegada del verano también se abrirá la piscina, uno de los grandes atractivos de la instalación en estas fechas. Será un espacio ideal para refrescarse después de practicar deporte o disfrutar en familia durante los días de más calor. La oferta se completa con el gimnasio, donde se desarrollan entrenamientos de cross training, funcionales e híbridos, siempre dirigidos por entrenador y adaptados a la preparación física, objetivos e intereses de cada usuario.

Bar-restaurante disponible

Además, el bar-restaurante de La Plana Sport Castellón seguirá ofreciendo su especialidad en arroces, también para llevar, junto a carnes, pescados, raciones y otras propuestas gastronómicas.

Las personas interesadas en ampliar información, reservar pista o realizar consultas sobre actividades, campus, cursos o restaurante pueden contactar con Tenis Drive a través de los teléfonos 964 22 83 21 y 685 11 05 09, el correo administracion@tenisdrive.es o la web www.tenisdrive.es.