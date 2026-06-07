Agusín Ribera y Carmina Ramos imponen su ritmo en en una Cursa per Muntanya Nocturna de Catí de récord

La Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord vivió una de sus citas más especiales con la celebración de la decimoséptima edición de la Cursa per Muntanya Nocturna de Catí. La localidad del Alt Maestrat respondió de manera ejemplar a una de las pruebas más emblemáticas con 750 participantes.

La jornada arrancó a las 18:00 horas con las Trail Kids l’Avellà, que reunieron a cerca de 60 niños y niñas en una tarde de deporte y convivencia. Cuando el sol ya empezaba a caer sobre las montañas del Maestrat, llegó el momento de la salida de la prueba absoluta y la categoría Joves.

Carmina Ramos. / La Lliga Nord

En la prueba reina

En la distancia reina, de 20,5 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo, la victoria masculina fue para Agustín Ribera, que completó el recorrido en un tiempo de 1:48:51. La segunda posición fue para Guillem Beltran, con un registro de 1:50:56, mientras que Marcos Belles completó el podio tras cruzar la meta en 1:51:07.

En categoría femenina, Carmina Ramos se llevó el triunfo después de una sólida actuación, imponiéndose con un tiempo de 2:14:08. Isabel Llorach, líder de la Lliga Castelló Nord, finalizó en segunda posición con 2:15:41, mientras que Anna Martínez ocupó la tercera plaza (2:22:00).

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Ganadores en Joves

En joves, la victoria en masculina fue para Marc Gasch, quien detuvo el cronómetro en 1:10:54; mientras que en la femenina, Mara Amela se adjudicó el triunfo con un tiempo de 1:19:17. La próxima cita del circuito llegará el próximo 28 de junio con la celebración de la Cursa Font de Vida de Benassal, cuarta prueba puntuable de la temporada. n