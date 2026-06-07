Almenara y Calpe celebran dos nuevos ascensos para el fútbol provincial

El Almenara y el Catí sumaron este dos nuevos ascensos para la provincia de Castelló. El derbi entre Almenara y Orpesa llegaba marcado por la victoria por la mínima del conjunto oropesino en el encuentro de ida disputado en tierras almenarienses. En un duelo de máxima tensión, el Almenara logró darle la vuelta a la eliminatoria gracias a los goles de Llácer y Sujar en la primera mitad y confirmar el ascenso a Primera FFCV.

Por su parte, ras una brillante campaña de la mano del entrenador uruguayo Oscar Mazzetti, el equipo de Catí se clasificó para el play-off al ganar por la mínima y sobre la bocina al Racing Salsadella. El primer partido en casa, frente al Atlético Campanar de València lo ganó 1-0 y hoy, en el campo de Los Silos, jugando un partido muy serio, con dos goles de Andrei e Izan, logró un empate que le valió el regreso a la categoría que tantas alegrías le había dado a la afición catinense a lo largo de las tres últimas décadas, la Segunda FFCV.

La otra cara de la moneda la protagonizaron Nules y Benicàssim. El conjunto nulero aspiraba al ascenso a la Lliga Comunitat, aunque afrontaba el choque de vuelta con el lastre del 4-1 encajado ante el Almoradí. Aun así, se despidió de sus opciones con una victoria por la mínima gracias a un gol de Pau Lucas.

Escándalo en Benicàssim

Por otro lado, el Benicàssim sufrió una cruel eliminación en su estadio tras un encuentro marcado por la polémica actuación arbitral y acabó cayendo eliminado por el Calpe B tras perder el encuentro en la prórroga con un resultado final de 3-4 y varias expulsiones locales.