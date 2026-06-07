Eriksen vuelve a caer desplomado en un campo en el amistoso Ucrania-Dinamarca y el árbitro suspende el partido

Gran susto en el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania. Christian Eriksen se desplomó sobre el terreno de juego, aparentemente inconsciente, durante el encuentro, generando momentos de máxima preocupación entre jugadores, técnicos y aficionados.

Las primeras informaciones apuntan a que el futbolista recuperó la consciencia y fue atendido de inmediato por los servicios médicos. Poco después, su esposa accedió al terreno de juego y pudo reunirse con el jugador. Ya consciente, Eriksen se puso en pie para abrazarla y tomarle la mano en una escena cargada de emoción.

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Sus compañeros formaron un círculo a su alrededor para proteger su intimidad mientras ambos se dirigían hacia la ambulancia, preparada para trasladarlo fuera del estadio. Finalmente, el árbitro decretó la suspensión definitiva del encuentro y, a través de la megafonía del estadio, se informó a los asistentes de que no se reanudaría el partido. Asimismo, se comunicó que Eriksen se encontraba estable dentro de la gravedad de la situación.