Indignación total en el Benicasim: Le empatan en el descuento, se queda sin ascenso en la prórroga y acaba con tres expulsados

La indignación es total en el Benicasim. El club rojiblanco acabó muy molesto con la actuación arbitral tras quedarse a las puertas del ascenso a Segunda FFCV en una eliminatoria de máxima tensión ante el Calpe B. El equipo local llegó a dominar por 2-0, tuvo el pase muy cerca y terminó eliminado en la prórroga por 3-4 después de un final cargado de polémica y con tres futbolistas expulsados más un miembro del cuerpo técnico. Hay que recordar que en la ida el resultao fue de 1-1.

El partido parecía encarrilado para el Benicàssim, que compitió con firmeza, se apoyó en el empuje de su afición y llegó a disponer de una ventaja de dos goles. Sin embargo, el encuentro empezó a cambiar en la segunda mitad con una expulsión muy protestada por parte del conjunto local, una acción que desde el club consideran decisiva para alterar el rumbo de la eliminatoria.

Ficha del encuentro. / FFCV

Empate en el minuto 92...

A partir de ahí, el Calpe encontró vida. El conjunto visitante recortó distancias con el 2-1 y, ya en el minuto 92, logró el empate que mandó el partido a la prórroga. El golpe fue duro para un Benicasim que había tenido el ascenso en la mano y que afrontó el tiempo extra con el desgaste físico y emocional acumulado.

La prórroga elevó todavía más la tensión. El equipo local sufrió una nueva expulsión y el Calpe aprovechó el escenario para ponerse por delante en el minuto 116. El 2-3 parecía definitivo, pero el Benicàssim sacó orgullo en el último suspiro. En el minuto 120, con el portero incorporado al ataque en un córner, el árbitro señaló penalti a favor de los rojiblancos, que transformaron el lanzamiento para firmar el 3-3 y rozar la tanda de penaltis.

El 3-4 al borde de los penaltis

Pero la eliminatoria aún guardaba un último giro. En la jugada siguiente, el colegiado señaló otro penalti, esta vez por unas manos en el área del Benicasim. El Calpe no falló desde los once metros, estableció el definitivo 3-4 y desató la frustración local. Las protestas posteriores acabaron con nuevas expulsiones en el conjunto rojiblanco.

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El final dejó una enorme sensación de impotencia en el Benicasim. Desde el club entienden que varias decisiones arbitrales marcaron una eliminatoria que tenían muy encarrilada y que se escapó en los últimos minutos de una tarde de enorme tensión. El Calpe celebró el pase, mientras el conjunto rojiblanco despidió la temporada con rabia, dolor y la sensación de haber rozado un ascenso que se marchó de la forma más cruel.