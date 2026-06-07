Roberto Bou conquista una espectacular XIV Ultrabike Gigante de Piedra
Anna Bello firma el triunfo femenino en una XIV edición extrema, con 300 participantes, 200 kilómetros, 6.500 metros de desnivel y 10 puertos
La XIV Ultrabike Gigante de Piedra volvió a demostrar por qué está considerada una de las pruebas más duras del mountain bike de ultradistancia. La carrera, con salida y meta en la Pista Jardín de l’Alcora, reunió a a 300 participantes en un recorrido extremo de 200 kilómetros, 6.500 metros de desnivel acumulado y 10 puertos que atravesaron términos municipales de Castellón y Teruel.
El vencedor fue Roberto Bou, que se impuso en su primera participación con un tiempo de 9 horas y 14 minutos. El corredor de Mora de Rubielos firmó una actuación sobresaliente y mejoró en más de una hora el registro del ganador del año pasado, el estadounidense Patrick Collins, que había completado la prueba en 10 horas y 29 minutos. El podio masculino lo completaron Pau Marzá con 10 horas y 3 minutos, y Llibert Mill, con 10 horas y 15 minutos.
Dedicatoria especial
Bou, de 33 años, dedicó la victoria a su abuelo y a Manolo Mallol, alma mater de la carrera. Su triunfo agranda un palmarés en el que ya figuran éxitos como el Campeonato de España de Ultramaratón, la Titan Desert, la MB Race de los Alpes franceses, cuatro subcampeonatos de España de maratón y cinco participaciones con la selección española en campeonatos del mundo. Un gran palmarés.
En féminas gana Anna Bello
En categoría femenina, la primera en cruzar la meta fue Anna Bello, la más rápida de las cinco valientes que se atrevieron con el desafío, con un tiempo de 10 horas y 53 segundos. La segunda fue Marta Riba, con 15 horas y 6 minutos, mientras que Berta Romero cerró el podio con 16 horas y 6 minutos.
En relevos, los vencedores fueron Martínez Beltrán y Sos, por delante de Ocaña Martín y Prado, segundos, y Orenga Climent y Gor, terceros. En Máster 30, los mejores fueron Aitor Safont, Jorge Alejandro y Sergio Mariño. La Gigante volvió a hacer honor a su nombre: dureza extrema, épica y una meta reservada para los más fuertes.
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