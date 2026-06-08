El Rallye Club Costa Azahar suspende todas las competiciones del 2026 tras el accidente mortal del Rally de la Cerámica

El Rallye Club Costa Azahar ha comunicado este lunes, a través de una nota pública oficial, que, tras los hechos luctuosos acontecidos durante la celebración del 36º Rallye de la Cerámica Histórico en el que el piloto Samuel Ortiz perdió la vida en un trágico accidente, su Junta Directiva ha acordado la suspensión de todas las actividades deportivas relacionadas con la competición, previstas para el resto de la temporada 2026.

Esta decisión, según el comunicado, ha sido adoptada tras una profunda reflexión y de forma unánime por los órganos de gobierno de la entidad, y "supone la cancelación definitiva de las pruebas que el club tenía previsto organizar durante el presente año", concretamente el XX Rallysprint de Llucena, la 8ª Subida a Zucaina y el 4º Rallye Ciudad de Burriana.

"Somos plenamente conscientes de la repercusión que esta medida tendrá sobre participantes, oficiales, patrocinadores, instituciones colaboradoras, voluntarios y aficionados que, año tras año, depositan su confianza en nuestras organizaciones. Precisamente por respeto a todos ellos, entendemos que las circunstancias actuales aconsejan detener nuestra actividad deportiva y dedicar este tiempo a la reflexión", indica.

Las imágenes del accidente

Imágenes de la actuación del Consorcio Provincial de Bomberos en el accidente / SIAB

Sigue el comunicado

"Desde el Rallye Club Costa Azahar queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas, entidades y organismos que nos han mostrado su apoyo y comprensión en estos difíciles momentos", añade el comunicado oficial.

"Asimismo, trasladamos nuevamente nuestro recuerdo, respeto y cercanía a todas las personas afectadas por los acontecimientos ocurridos durante el 36.º Rallye de la Cerámica Histórico. Cualquier información adicional relativa a las pruebas afectadas será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la entidad", finaliza.

Samuel y Jordi Ortiz, tras una reciente y brillante participación en el Rallye de La Nucía. / Mediterráneo

El suceso

Cabe recordar que el accidente se produjo en el segundo tramo de la prueba, en la primera de las dos jornadas de la 36ª edición del Rallye de la Cerámica, que este año estrenaba su puntuabilidad para el Campeonato de España de Rallyes Históricos. Fuentes próximas a la carrera, suspendida tras el trágico suceso, señalaron que el siniestro tuvo lugar a escasos 100 metros de la línea de meta, prácticamente en la última curva del tramo, una zona que se toma a gran velocidad. Un impacto con un guardarraíl, en un punto próximo al embalse del Sitjar, en el término municipal de Ribesalbes, habría contribuido negativamente al fatal desenlace. En el mismo falleció el copiloto Samuel Ortiz, de 30 años, mientras que su hermano Jordi, de 33 años, quedó gravemente herido por politraumatismo.