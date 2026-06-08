Los hermanos Lázaro vuelven a llevar a Burriana al podio europeo de las carreras de obstáculos

Los hermanos burrianenses Joel Lázaro Alarcón y Noemí Lázaro Alarcón han vuelto a situar el nombre de Burriana en lo más alto del deporte europeo. Los dos deportistas participaron en el Campeonato de Europa de Carreras de Obstáculos, celebrado en Irún, en el País Vasco, donde firmaron una nueva actuación destacada dentro de la modalidad OCR.

Joel Lázaro se proclamó campeón de Europa de su categoría, mientras que su hermana Noemí consiguió una meritoria tercera posición europea. Dos resultados que confirman el gran momento deportivo de ambos y que consolidan a los hermanos Lázaro como dos referentes de esta disciplina, cada vez con más seguidores y más presencia competitiva.

La prueba disputada en Irún consistió en completar un exigente recorrido de 15 kilómetros con un total de 45 obstáculos distribuidos a lo largo del circuito. Una cita diseñada para poner al límite a los participantes, que tuvieron que superar pruebas de fuerza, habilidad, equilibrio y suspensión. Entre los retos se encontraban cargas de neumáticos y sacos, además de obstáculos que obligaban a combinar resistencia física, técnica y fortaleza mental.

Joel Lázaro. / Mediterráneo

Las carreras de obstáculos, conocidas como OCR, son pruebas de resistencia inspiradas en entrenamientos de tipo militar. Los deportistas deben superar diferentes escollos en el menor tiempo posible, sin poder evitarlos. Saltar muros, trepar cuerdas, arrastrarse, cargar peso o mantener el equilibrio forman parte de una modalidad que exige preparación completa y una gran capacidad de sufrimiento.

Para Joel y Noemí, este nuevo éxito europeo no llega de forma aislada. Los hermanos de Burriana ya habían conseguido resultados importantes en anteriores competiciones internacionales. En 2024, ambos subieron al podio en el Campeonato del Mundo OCR disputado en Costa Rica: Noemí se proclamó campeona del Mundo sub-24 en la carrera de 15 kilómetros, mientras que Joel fue subcampeón del Mundo sub-20. Además, en la prueba corta de 3 kilómetros, Joel también logró el subcampeonato mundial de su categoría.

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Noemí Lázaro. / Mediterráneo

“Los sueños se persiguen con esfuerzo, pero también con el respaldo de quienes confían en ti”, destacan Joel y Noemí tras una nueva alegría deportiva.