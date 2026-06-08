Hay nuevas reglas para el Mundial, pero ¿quién controla las normas del fútbol?

Cumplido el ciclo orgánico tras la última cita mundialista de Catar en 2022, el mayor evento deportivo global vuelve a la carga con una renovada edición que está a la vuelta de la esquina. Así, palpándose ya la exaltación entre los apasionados del deporte, la industria del fútbol respira ilusión a raudales por la llegada de una fecha marcada en rojo en el calendario.

El torneo dará inicio el próximo jueves 11 de junio a las 21:00 h con un México vs. Sudáfrica, combinados que ya se enfrentaron, por cierto, en el partido inaugural del querido Mundial de 2010. La expectación sigue su frenético auge, superando cualquier umbral conocido. De esta forma, la máxima competición internacional del deporte rey por naciones está a punto de alzar el telón, constituyendo la edición más inclusiva e innovadora de la historia.

Tras la pertinente espera, 48 selecciones nacionales lucharán en México, Estados Unidos y Canadá por el cetro mundial, disputando entre ellas 104 encuentros en tan solo 39 días. Sin embargo, el aumento en el número de países participantes no es el único aspecto novedoso de esta cercana entrega: ¡nuevas Reglas de Juego han sido aprobadas para su implementación en el Mundial!

Pero, ¿por qué se modifican las normas actuales? ¿Qué sentido tiene hacerlo en este momento? ¿Cuáles son las instituciones involucradas en estas decisiones? ¿Existe un procedimiento transparente al respecto? Y, sobre todo, ¿quién lleva a cabo tal propósito?

Antes de dar respuesta a estos pertinentes interrogantes, vayamos al fondo de la cuestión. Pues, a partir de la ceremonia inaugural en el estadio Azteca, en Ciudad de México, el colegiado, a partir de entonces, va a realizar una cuenta atrás de 10 segundos en cada ocasión que se produzca una sustitución de jugadores. Con ello, en caso de superarse dicho límite de tiempo, el suplente no podrá ingresar en el verde hasta que se detenga el juego por primera vez después de haber transcurrido un minuto como mínimo, dejando a su equipo en inferioridad numérica momentáneamente.

Por añadidura, en el supuesto de que cualquier futbolista retrase de forma indebida un saque de banda o de meta, el trencilla ejecutará asimismo una cuenta regresiva de 5 segundos. Con todo, si se excede este margen se decretará saque de banda para el conjunto adversario en el primer caso, y saque de esquina para el contrincante en los supuestos de retraso injustificado de saque de meta. En este último aspecto, únicamente se amonestará al infractor si entorpece o dilata excesivamente la puesta en marcha del córner otorgado al rival.

Del mismo modo, se prevén consecuencias cuando el guardameta controle el balón, con las manos o los brazos, durante más de 8 segundos. De suceder, el colegiado sancionará la acción autorizando saque de esquina para el oponente. En esta línea, el motivo de estas reformas reglamentarias no es otro que castigar las pérdidas de tiempo interesadas en el transcurso del juego.

Adicionalmente, el VAR —Video Assistant Referee, por sus siglas en inglés— podrá revisar también los saques de esquina concedidos de manera errónea, las segundas amarillas aplicadas incorrectamente, e incluso las tarjetas amarillas mostradas al jugador equivocado por haber cometido otro la infracción. Igualmente, como novedad, aunque ya lo hayamos podido ver en algún que otro choque, se permite al equipo arbitral —asistentes y cuarto árbitro incluidos— emplear cámaras corporales, surgiendo como un aliciente más para el espectáculo.

Además, se va a permitir a los futbolistas —y también al árbitro— llevar accesorios. Eso sí, siempre que no sean peligrosos y estén cubiertos de forma segura. De esta suerte, se pretende flexibilizar una anterior prohibición absoluta con la intención de seguir actualizando las reglas de este deporte, tolerando elementos que forman parte de la imagen e identidad de los protagonistas del fútbol, en consonancia con prácticas sociales habituales.

El IFAB, integrado por las cuatro federaciones británicas fundadoras y la FIFA, es el organismo encargado de preservar y actualizar las Reglas de Juego del fútbol. / Mediterráneo

Bien, pudiendo estar más o menos de acuerdo con las reformas introducidas, hay una pregunta que todavía subyace en todo este asunto: ¿quién está habilitado para decidir sobre una materia tan cardinal como lo son las normas por las que se rige el deporte más practicado en el planeta? La respuesta, aunque sorprenda por su escasa notoriedad y exposición pública, se encuentra en el IFAB.

The International Football Association Board se distingue como la única entidad a nivel global responsable de elaborar y preservar las Reglas de Juego. Integrado por las cuatro federaciones de fútbol fundadoras —Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte— y por la FIFA, incorporándose esta última posteriormente para completar la junta directiva, este órgano se erige como el guardián independiente de la esencia y sencillez del fútbol.

El ciclo anual del IFAB combina consultas, investigación, revisión y aprobación para adaptar las Reglas de Juego a las nuevas necesidades del fútbol. / Mediterráneo

Con estatutos propios y estando oficialmente constituido como entidad registrada desde enero de 2014, el IFAB dispone de sede y administración para poder articular sus responsabilidades y objetivos. En este contexto, activa consultas periódicas con federaciones, ligas y competiciones, además de recabar análisis, informes e investigaciones continuas de organismos expertos, con el propósito de atender las necesidades existentes mediante un proceso de toma de decisiones que pretende ser democrático.

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En definitiva, el fútbol —como todo en la vida— debe aspirar a evolucionar y mejorar de acuerdo con el mundo y la sociedad en los que se incardina. Eso sí, empezando el Mundial como comenzó en Sudáfrica 2010, esperemos que no cambie tampoco su desenlace final.