Un nuevo éxito para el tenista del futuro de Castellón que escala más de 2.000 puestos en el ránking mundial

Álvaro Lago Furió, camino de los 17 años, continúa dando muestras de su progresión, gracias a su reciente victoria en el torneo internacional júnior ITF J60 de Les Franqueses del Vallès, en la provincia de Barcelona. Supone, por tanto, su segundo título en el circuito mundial júnior, después de estrenar palmarés a principios del pasado mes de mayo, en Girona (en aquella ocasión, un ITF J30).

El castellonense levantó el trofeo al superar al chino Jiacheng Li (quinto cabeza de serie) en un disputado duelo resuelto en tres sets: 6-1, 4-6 y 6-4.

Lago había accedido a la final después de haber doblegado en una de las semifinales del Club Tennis Els Gorchs, en otro equilibrado y arduo enfrentamiento, al también español Julio Zárate: 6-1, 6-7(5) y 6-1.

El logro de Álvaro tiene más valor, ya que accedió al cuadro principal desde la previa, con lo que tuvo que haber jugado tres encuentros adicionales (eso sí, cumpliendo con los pronósticos, ya que aquí sí era el principal favorito).

Álvaro Lago, en la conquista del torneo en tierras barcelonesas. / MEDITERRÁNEO

Nueva aventura internacional

Lago tiene previsto desplazarse a Bulgaria, donde afrontará ahora un torneo júnior de rango ITF J100 en la localidad de Pazardzhik, entre el 15 y el 21 de junio.

El castellonense, gracias a los resultados que ha cosechado en estos primeros cinco meses del año, ha ascendido más de 2.000 puestos en el ránking mundial, pasando del 3.089º del principio del 2026 al 754º actual.

El precedente

El joven tenista ya había firmado un recorrido de enorme mérito, con un total de ocho partidos disputados hasta levantar el título en el torneo internacional júnior ITF J30 del Club Tennis Girona, al vencer en la final al el almeriense Jordi Fernández por 7-5 y 6-2, en mayo.

Actualmente, Álvaro Lago reside en Barcelona, donde entrena en la prestigiosa academia Ad in Tennis Academy, ubicada en el Club de Tenis Barcino.

Allí compagina su formación académica a distancia, en modalidad online, con una exigente rutina diaria de entrenamientos de tenis y preparación física.