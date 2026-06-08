El último asalto de España para llegar al Mundial: "Venimos con buenas sensaciones a Islandia"

Un último reto. España roza con las yemas de los dedos la clasificación directa para el Mundial de Brasil de 2027 y, para poder adjudicársela debe ganar a Islandia. Todo ello, con la moral por las nubes después de derrotar con autoridad a Inglaterra. "Cuando ganas y de la forma que se hizo influye, pero son otros tres puntos diferentes. Estamos en otro contexto, en otro país, estamos en casa de Islandia, así que el equipo ya está pensando en mañana", confesó este lunes Irene Paredes. La capitana tiene claro que el partido ante Islandia (21 h, La 2) es un punto de inflexión.

"Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar tres puntos y poder clasificarnos de forma directa así que estamos muy metidas para el partido. Es un rival muy complicado, difícil y duro. Estamos con ganas de que llegue mañana para intentar cumplir el objetivo", explicó Sonia Bermúdez antes del duelo contra Islandia. "Es el partido que queremos ganar para clasificarnos. El del otro día en Son Moix fue importante porque teníamos que remontarlo y lo hicimos con buen juego y resultado. Venimos con buenas sensaciones pero el partido clave es mañana y queremos ganar", secundó Irene Paredes respecto al pulso decisivo para clasificarse de manera directa al Mundial.

Defender la estrella

España quiere defender la estrella que lleva bordada encima del escudo en la zamarra. En 2023, en Australia y Nueva Zelanda, tocaron el cielo y se convirtieron en las reinas del mundo. El camino hasta allí fue durísimo y ahora, con una realidad radicalmente distinta, quieren sellar el pase directo a Brasil para continuar haciendo historia. Sin embargo, para poder lograrlo, deben sumar los tres puntos ante Islandia.

"Jugar contra España es una motivación extra para Islandia. Es un equipo muy poderoso en juego aéreo, en duelos, en acciones a balón parado, transitan rápido y son veloces a nivel ofensivo. Intentaremos hacer gol cuanto antes. Todo el mundo quiere ganar a España y saldrán muy fuertes. El equipo está mentalizado de lo que nos jugamos", radiografió la seleccionadora de su próximo rival.

"Dependemos de nosotras"

"El equipo llega muy bien. Dependemos de nosotras mismas y queremos ganar. No hay mayor aliciente que clasificarnos para un Mundial. Es una selección que juega en casa y que querrá ganarnos. Allí tuvieron ocasiones claras que solventamos bien, pero será un partido duro y tendremos que estar al 100% para tener opciones de ganarlo", concluyó Irene Paredes.

España quiere volver a estar en el Mundial. Y, a Brasil, se llega pasando por Islandia.