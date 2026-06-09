Baloncesto | Toni Ten, o ver cómo se te escapa el ascenso a la Liga Endesa, dos años seguidos ¡en la prórroga!

No son buenos tiempos para el baloncesto castellonense. El Amics se quedó a las puertas del regreso a Primera FEB y Toni Ten vio convertido su sueño de ascender a la ACB, con todo un Estudiantes, en pesadilla cuando el domingo, en la final de los play-off, vio cómo el Leyma Coruña neutralizaba una desventaja de 15 puntos a poco más de seis minutos para forzar la prórroga, donde los gallegos acabaron por derrotar a los colegiales.

Los orígenes

Ten (Onda, 1980) asumió el banquillo del Amics en 2006 y lo dejó en 2022. Fueron seis temporadas en Liga EBA (subieron a LEB Plata en 2012) y, tras dos temporadas cayendo en semifinales, a la tercera fue la vencida y el conjunto de la Plana superó al Guadalajara tanto en la Copa LEB Plata, como en la final por el ascenso.

La temporada 2015/2016 fue la primera en Oro y después de 18 años en la entidad, recaló en Polonia como ayudante de Zan Tabak en el Trefl Sopot, ganando la competición copera. Con todo, un año después, asumió las riendas del descendido Fuenlabrada, al que estuvo a punto de devolver a la Liga Endesa en un ejercicio repleto de problemas económicos. Pero, como le sucedió el pasado domingo, sucumbió de forma cruel: en otra prórroga contra el Betis.

Sin embargo, todo un histórico como el Estudiantes apostó por el ondense, ofreciéndole dos años de contrato. Tampoco lo ha tenido fácil este curso, donde las lesiones descabalgaron a los madrileños de la pelea por la primera aplaza (equivalente al ascenso directo), que correspondió al Obradoiro.

Un club con solera

Un duro desenlace (otro más) que aboca a los del Ramiro de Maeztu a su sexta singladura en la segunda división del baloncesto español, cuando el Estu forma parte de la memoria colectiva de este deporte: no en vano, hasta 2021, solo él, Real Madrid y Joventut habían participado en todas las ediciones (un total de 64) de la máxima categoría (por no hablar de su palmarés: triple ganador de la Copa del Rey, en 1963, 1992 y 2000).

«No podría haber habido peor guion», se sinceraba Ten en A Coruña, una ciudad feliz por el doble ascenso, en baloncesto y fútbol, a la élite. «No sé qué más nos puede pasar de aquí en adelante, nada que no nos haya pasado ya...», añadía, anegado de lágrimas.

Toni Ten, dirigiendo al Movistar Estudiantes. / MOVISTAR ESTUDIANTES

Factor mental «puro y duro»

«No supimos cerrar el partido, nos ha pasado lo mismo toda la temporada», resumió. «Es un debe de todos, también mío», incidió el ondense. «Es un factor mental puro y duro: nos pesó muchísimo el miedo a ganar, porque después de vernos 13 o 15 puntos arriba, con el encuentro controlado, no supimos matarlo», apostilló Ten.

Por último, enviaba un mensaje a la sufrida y pasional afición colegial: «Ya han visto todas las películas posibles, ya no hay más películas». «Como dice el lema este de la camiseta que me pongo yo, ganar es fácil, lo que nos gusta es ser del Estu», subrayó. «Vamos a seguir peleando y trabajando, no hay más», miraba hacia adelante. «Es un momento jodido», acabó.