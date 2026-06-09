¿Cómo son los campus de Tenis Drive Academy? Descubre los deportes que se practican
Este verano, deporte y diversión de la mano de esta firma
El verano ya se acerca y Tenis Drive Academy ultima los preparativos para recibir a los niños y niñas que participarán en sus campus de verano en Castellón, una propuesta deportiva y lúdica dirigida a menores de 3 a 17 años.
La primera semana arrancará el lunes 22 de junio y la inscripción continúa abierta para las familias interesadas. El formato será semanal, lo que permite apuntarse a uno o varios turnos en función de las necesidades de cada familia.
Un campus para todas las edades
La programación está diseñada para que cualquier niño o niña pueda participar, independientemente de su edad o nivel deportivo. Los inscritos se organizan por grupos de edad, de forma que las actividades se adaptan a cada etapa.
Desde los más pequeños, de tres años, hasta los jóvenes de 17 años, todos los participantes disfrutarán de una experiencia pensada para combinar deporte, diversión, convivencia y aprendizaje durante las vacaciones escolares.
¿Qué actividades incluye?
El campus de Tenis Drive Academy en Castellón combina varias disciplinas deportivas y actividades de ocio al aire libre.
Los niños y niñas practicarán:
- Tenis
- Pádel
- Iniciación al golf
- Fútbol
- Baloncesto
- Voleibol
- Juegos deportivos
- Actividades en piscina
La variedad de actividades permite que cada jornada sea diferente y que los participantes descubran nuevos deportes en un entorno dinámico y seguro.
Dos instalaciones deportivas de referencia
Uno de los grandes atractivos del campus es que se celebra en dos espacios deportivos.
Lunes, miércoles y viernes
La Plana Sport Castellón
Durante estos días, las actividades se desarrollarán en La Plana Sport Castellón, una instalación equipada con pistas de pádel y tenis, campo multideporte y piscina.
Martes y jueves
Club de Golf Costa de Azahar
Los martes y jueves, el campus se trasladará al Club de Golf Costa de Azahar, donde los niños y niñas podrán iniciarse en el golf y continuar con las actividades de pádel y tenis.
Fechas disponibles
Las familias pueden inscribir a los participantes por semanas.
Estos son los turnos programados:
Turno y fechas
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Horario pensado para las familias
El campus se celebrará de lunes a viernes, con un horario amplio para facilitar la conciliación familiar.
Horario general
De 7.50 a 15.30 horas
Actividades deportivas
De 9.30 a 14.00 horas
Servicios incluidos y opcionales
Las familias podrán dejar a los niños desde las 7.50 horas gracias al servicio de ludoteca sin coste adicional. Además, el campus ofrece servicio de comedor hasta las 15.30 horas.
Información e inscripciones
Las inscripciones para el campus de verano de Tenis Drive Academy permanecen abiertas. Las familias interesadas pueden solicitar más información a través de los siguientes canales:
- Teléfonos: 964 228 321 / 685 110 509
- Correo electrónico: escuelas@tenisdrive.es
- Web: www.tenisdrive.es
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