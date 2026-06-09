¿Cómo son los campus de Tenis Drive Academy? Descubre los deportes que se practican

El verano ya se acerca y Tenis Drive Academy ultima los preparativos para recibir a los niños y niñas que participarán en sus campus de verano en Castellón, una propuesta deportiva y lúdica dirigida a menores de 3 a 17 años.

La primera semana arrancará el lunes 22 de junio y la inscripción continúa abierta para las familias interesadas. El formato será semanal, lo que permite apuntarse a uno o varios turnos en función de las necesidades de cada familia.

Un campus para todas las edades

La programación está diseñada para que cualquier niño o niña pueda participar, independientemente de su edad o nivel deportivo. Los inscritos se organizan por grupos de edad, de forma que las actividades se adaptan a cada etapa.

Desde los más pequeños, de tres años, hasta los jóvenes de 17 años, todos los participantes disfrutarán de una experiencia pensada para combinar deporte, diversión, convivencia y aprendizaje durante las vacaciones escolares.

¿Qué actividades incluye?

El campus de Tenis Drive Academy en Castellón combina varias disciplinas deportivas y actividades de ocio al aire libre.

Los niños y niñas practicarán:

Tenis

Pádel

Iniciación al golf

Fútbol

Baloncesto

Voleibol

Juegos deportivos

Actividades en piscina

La variedad de actividades permite que cada jornada sea diferente y que los participantes descubran nuevos deportes en un entorno dinámico y seguro.

Actividad en la piscina de La Plana Sport Castellón. / TENIS DRIVE ACADEMY

Dos instalaciones deportivas de referencia

Uno de los grandes atractivos del campus es que se celebra en dos espacios deportivos.

Lunes, miércoles y viernes

La Plana Sport Castellón

Durante estos días, las actividades se desarrollarán en La Plana Sport Castellón, una instalación equipada con pistas de pádel y tenis, campo multideporte y piscina.

Martes y jueves

Club de Golf Costa de Azahar

Los martes y jueves, el campus se trasladará al Club de Golf Costa de Azahar, donde los niños y niñas podrán iniciarse en el golf y continuar con las actividades de pádel y tenis.

Fechas disponibles

Las familias pueden inscribir a los participantes por semanas.

Estos son los turnos programados:

Turno y fechas

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Horario pensado para las familias

El campus se celebrará de lunes a viernes, con un horario amplio para facilitar la conciliación familiar.

Horario general

De 7.50 a 15.30 horas

Actividades deportivas

De 9.30 a 14.00 horas

Servicios incluidos y opcionales

Las familias podrán dejar a los niños desde las 7.50 horas gracias al servicio de ludoteca sin coste adicional. Además, el campus ofrece servicio de comedor hasta las 15.30 horas.

Información e inscripciones

Las inscripciones para el campus de verano de Tenis Drive Academy permanecen abiertas. Las familias interesadas pueden solicitar más información a través de los siguientes canales: