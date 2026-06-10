Juanlu Esbrí empieza con buen 'golpe' en Valencia... y ¿espera la pareja número uno Arturo Coello y Agustín Tapia?

Juanlu Esbrí continúa con paso firme en el Valencia Premier Padel P1, una cita especial para el jugador castellonense por disputarse muy cerca de casa y en un escenario con un ambiente muy favorable para los representantes de la Comunitat. El torneo supone una oportunidad importante para Esbrí, que sigue creciendo en el circuito y que afronta cada ronda con la motivación añadida de competir ante una afición cercana.

El castellonense, junto a su compañero Alejandro Ruiz, logró el billete para los octavos de final después de superar en dieciseisavos a la pareja formada por Álvaro Montiel y Flavio Abbate. Esbrí y Ruiz se impusieron en dos mangas, con parciales ajustados, en un encuentro muy competido en el que supieron ser más firmes en los momentos decisivos para evitar que el duelo se marchara a un tercer set.

La victoria confirma las buenas sensaciones de la pareja, que manejó con madurez un partido exigente y supo imponer su juego cuando el marcador más apretaba. En un torneo de este nivel, cada detalle cuenta, y Esbrí y Ruiz encontraron la manera de cerrar el encuentro sin añadir más desgaste del necesario antes de afrontar una ronda de mayor dificultad.

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Este jueves, el castellonense (número 24 del ránking mundial) disputará los octavos de final con un reto mayúsculo en el horizonte: medirse a la pareja número uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, siempre que estos superen antes su compromiso ante Quesada y Capra. Para Esbrí, sería una prueba de máxima exigencia en un torneo muy especial y una oportunidad para medirse a los grandes dominadores del circuito.