Un modelo en cuestión
La Kings League de Piqué despedirá a casi la mitad de su plantilla: "Sabíamos que iban a rodar cabezas"
El recorte vía Ere afectará a 41 trabajadores por la reformulación del modelo de la compañía, que pospone a 2027 el regreso de la competición deportiva en España
"Llevábamos varias semanas preocupados. Sabíamos que iban a rodar cabezas. Ha sido una muerte anunciada", resume a EL PERIÓDICO uno de los trabajadores afectados por el ERE de la Kings League, la empresa fundada por Gerard Piqué. La compañía filtró en la mañana de este miércoles una versión en la que afirmaba que el recorte afectaba al 30% de la plantilla, pero los trabajadores apuntan que las cifras reales apuntan a casi la mitad: 41 de 83 empleados.
La medida se anunció dos días antes del inicio de las negociaciones del despido colectivo. La Kings League, una mediática competición de fútbol-7 impulsada por el exazulgrana, se ha visto obligada a modificar su estructura ante la necesidad de reformular el modelo.
La empresa barcelonesa asegura que el expediente se traduce en 41 recortes sobre un total de 125 empleos, pero la medida se ejecuta realmente en dos sectores (Kings Competition y Kings Spain) que suman 83. El colectivo de trabajadores afirma que las medidas también acabarán afectando a Kings League Francia y la Kings League Alemania.
Hasta 2027
La compañía pospone a 2027 el regreso de la competición en España, lo que ha impulsado esta drástica decisión. La empresa sostiene que detendrá su actividad durante seis meses para llevar a cabo una revisión del modelo y "preparar el producto cara al futuro", algo que los trabajadores consideran que "carece de credibilidad", ya que sin las personas cualificadas que han hecho posibles los eventos en los últimos tiempos "ese futuro sencillamente puede no ser viable".
El drama para los trabajadores comenzó hace tres semanas, cuando la empresa les comunicó el inicio del proceso de despido colectivo. "Se nos exigió confidencialidad, pero ha sido la empresa la que ha filtrado una versión edulcorada y poco realista de la situación", apunta el comunicado de los empleados, que cifra en poco más de dos millones de euros el ahorro por los despidos.
La compañía, que cuenta ya con 230 empleados en todo el mundo, ha logrado que "los ingresos superasen ya los 40 millones de euros en 2024, mientras que en 2025-2026 el avance habrá sido del 35% interanual, hasta 66 millones de euros", según datos de '2Playbook'. Su siguiente objetivo es rediseñar el producto, con un formato inspirado en formatos como Superliga y ‘March Madness’, pensando ya en entrar en EEUU.
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