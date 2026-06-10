Acuerdo
El Real Madrid renueva con Adidas hasta 2034
El club blanco oficializa "el acuerdo más importante de la historia del fútbol", según Florentino Pérez
Jordi Carné
Florentino Pérez se ha puesto manos a la obra tras ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid y ha sellado "el acuerdo más importante de la historia del fútbol". El club blanco ha anunciado este miércoles la renovación de su alianza con Adidas durante 8 ocho años más, hasta 2034. El vínculo entre la entidad merengue y la compañía multinacional alemana, formalizado por primera vez en 1980, se amplía casi una década más.
Adidas continuará siendo el proveedor oficial de equipaciones del Madrid, desarrollando tanto la ropa de competición para todos los equipos del club como las colecciones de 'lifestyle' para jugadores y aficionados. El acuerdo incluye a la cantera y al equipo Genuine, al creciente equipo femenino del Real Madrid y al equipo de baloncesto del club, la franquicia más laureada del baloncesto europeo.
Este nuevo acuerdo llega poco después del lanzamiento de la nueva camiseta local del Real Madrid, un diseño que pone en valor los detalles más distintivos del escudo del club mediante elementos en verde intenso y llamativos toques rosas.
"Este vínculo entre Adidas y el Real Madrid ha convertido a nuestro club en el líder absoluto del fútbol europeo, al conquistar ocho Champions League con la camiseta de las tres bandas. Con más de 35 años de colaboración, esta alianza se ha caracterizado por diseños que rinden homenaje a la historia, la cultura y la afición del Real Madrid. Desde prendas técnicas de alto rendimiento que han acompañado a atletas como Zidane, Kroos, Beckham o Bellingham en el terreno de juego, hasta aquellas que permiten a los aficionados mostrar su apoyo en todos los aspectos de su vida", ha destacado el Madrid en su comunicado.
Florentino Pérez, por su parte, ha valorado que "la alianza estratégica con Adidas nos ha ayudado durante estas tres décadas a vivir una de las etapas más maravillosas de nuestra historia" y "también nos ha servido para seguir alimentando este sentimiento universal que es el madridismo".
Bjorn Gulden, director ejecutivo de Adidas, ha elogiado al Real Madrid, "un club muy especial con una historia impresionante", y ha celebrado que se prolongue "una de las asociaciones más largas y exitosas del deporte". "Estoy extremadamente orgulloso de que las tres bandas sigan formando parte de esta extraordinaria historia de éxito. Estamos deseando continuar creando los mejores productos para el equipo, ayudándoles a rendir al más alto nivel, y ofrecer a los aficionados de todo el mundo productos de estilo de vida atractivos que les permitan mostrar su pasión y apoyo por el club, tanto en los estadios como en las calles”, ha sentenciado.
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