Alba Bautista brilla en el Europeo de Gimnasia Rítmica y se clasifica para el Mundial

La gimnasta española Alba Bautista, formada en el Club Mabel de Benicarló, firmó una destacada actuación en el Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica, en Varna, Bulgaria, consolidándose como una de las referentes del continente.

El Team Spain ha vuelto a demostrar su gran nivel, con el conjunto triplete de oro proclamándose Campeonas de Europa, mientras que en individuales, Alba Bautista y Daniela Picó lograron dos plazas clasificatorias para el Mundial, evidenciando la calidad del equipo español.

Alba Bautista brilla en el Europeo / Real Federación Española de Gimnasia

Durante la fase clasificatoria, Alba realizó una competición impecable que le permitió acceder a la final del All Around en octava posición, además de clasificarse para las finales de aro y mazas, destacando especialmente en aro con una de las puntuaciones más altas de toda la competición. En la final del concurso completo, Alba finalizó en la 13.ª posición europea, confirmando su regularidad y competitividad a nivel continental.

El campeonato contó con la dirección de la seleccionadora Alejandra Quereda, la entrenadora de conjuntos Ana Pelaz y la entrenadora de individuales Marta Linares, profesionales que han acompañado y guiado a las gimnastas durante toda la competición, demostrando que el trabajo desarrollado en el CAR de Madrid está dando sus frutos.

El excelente rendimiento de Alba fue reconocido por European Gymnastics, que le otorgó el “Smart Scoring Shooting Star Award”, una distinción que premia a las gimnastas con proyección, calidad y repercusión durante el campeonato.

Desde el Club Mabel de Benicarló, expresan su orgullo por los logros de Alba, destacando que la clasificación a las finales de aro y mazas supone uno de los hitos más relevantes de su temporada y confirma su evolución como gimnasta de élite en Europa. Además, consideran que este europeo marca el inicio del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, reforzando la proyección internacional de la deportista.

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Alba Bautista durante un ejercio en el Europeo / Instagram

El Campeonato de Europa en Varna fue un torneo de diez para España: éxitos colectivos con el oro en conjuntos y resultados individuales históricos con plazas mundiales, finales continentales y reconocimiento internacional, dejando claro que la preparación y el trabajo en el CAR de Madrid están impulsando a la gimnasia española hacia nuevas metas.