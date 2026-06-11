El legado de Pepe Tena reúne al fútbol veterano de Castellón este sábado en el Sindical: Así es el torneo

La Asociación Provincial de Fútbol Veterano (APFV) celebrará este sábado la VI edición del Torneo Ciudad de Castellón «Memorial Pepe Tena», una cita ya consolidada en el calendario del fútbol veterano provincial. El torneo tendrá lugar en las instalaciones del Parque Sindical, en el campo Miquel Soler, y servirá para rendir homenaje a una figura clave en la historia de esta modalidad en Castellón.

La edición de este año se disputará en formato triangular y contará con la participación de la Selección de Toledo, la Selección de la APFV y el Vet. Armelles CMG, campeón del segundo grupo y recién ascendido al primer grupo de cara a la próxima temporada.

Pepe Tena en el recuerdo

El torneo mantiene vivo el recuerdo de Pepe Tena, primer presidente de la AFV, asociación local de fútbol veterano fundada en 1973 en Castellón de la Plana con solo cuatro equipos. Su impulso fue decisivo para sentar las bases de lo que hoy es la APFV, una entidad de carácter provincial muy valorada en diferentes municipios de Castellón y que esta temporada alcanza su 53ª edición, únicamente interrumpida por el parón obligado de la pandemia de la COVID-19.

Los horarios de los partidos

La competición arrancará a las 10.00 horas con el partido entre el Vet. Armelles CMG y la Selección de la APFV. A las 11.00 horas, la selección de Toledo se enfrentará al perdedor del primer encuentro, mientras que a las 12.00 jugará contra el ganador del duelo inaugural. De esta forma, los tres equipos disputarán una mañana intensa en formato triangular.

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Al finalizar el torneo se llevará a cabo la entrega de trofeos, que contará con la presencia de familiares de Pepe Tena. Posteriormente, la organización servirá una comida para todos los participantes en el recinto, poniendo el broche a una mañana de deporte, convivencia y memoria del fútbol veterano castellonense. ¡Qué arranque el juego en el Sindical!