Así es Puchy, el nuevo fichaje del Servigroup Peñíscola: 23 años, pasado en un club gigante y este golazo viral de tacón

Marc Puigvert Esteve, conocido como ‘Puchy’, es nuevo jugador del Servigroup Peñíscola. El club de la comarca del Baix Maestrat ha hecho oficial la incorporación del ala barcelonés de 23 años que llega procedente del Industrias Santa Coloma, club en el que ha jugado las dos últimas temporadas.

Puchy llega libre a Peñíscola tras finalizar su vinculación contractual con Industrias, donde ha conseguido 26 goles en los dos últimos años, firmando 14 goles en los 29 partidos que ha jugado en esta última.

El ala-zurdo inició su trayectoria deportiva en las categorías inferiores de Industrias. Como cadete se incorporó al Barça para completar su formación hasta llegar a debutar con el primer equipo en la temporada 2022/2023. Después salió a Industrias en busca de minutos y seguir progresando, hasta convertirse en uno de los jugadores de más peso en el equipo.

El Servigroup Peñíscola ha manifestado su confianza con la incorporación del jugador. «El club confía en que su talento, capacidad goleadora y progresión le permitan convertirse en una de las referencias del equipo durante las próximas temporadas».