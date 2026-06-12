Benicàssim reunirá a más de 1.800 corredores en su 10K nocturna

La cuenta atrás ha comenzado para una de las citas deportivas más esperadas del inicio del verano. Benicàssim celebrará este sábado, 13 de junio, una nueva edición de su 10K nocturna, una carrera que volverá a llenar las calles del municipio de deporte, ambiente festivo y cientos de aficionados al running llegados desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana y otras provincias.

La organización ya supera los 1.800 participantes inscritos, una cifra que todavía podría crecer durante las últimas horas previas a la prueba y que confirma el atractivo de una carrera que va consolidándose como una de las grandes referencias del calendario popular de la provincia.

La salida y la meta estarán ubicadas en la avenida Ferrandis Salvador, en la calle del restaurante Habanero, en las proximidades del Torreón, desde donde los corredores tomarán la salida a las 21.00 horas para afrontar un circuito urbano de 10 kilómetros caracterizado por su rapidez y por un perfil prácticamente llano.

El recorrido discurrirá por algunas de las principales vías de Benicàssim, como la propia avenida Ferrandis Salvador, Camí la Ratlla, Doctor Fleming, Traiguera, Benlloch, Enric Valor, Florida y Senia Sevilla, antes de regresar al paseo marítimo para completar los últimos metros y cruzar la línea de meta frente al mar.

Uno de los principales atractivos de la prueba es precisamente su trazado. La ausencia de grandes desniveles y la amplitud de buena parte del recorrido convierten la carrera en una oportunidad ideal tanto para quienes buscan mejorar marca personal como para los corredores populares que desean disfrutar de una experiencia diferente en horario nocturno.

La combinación del entorno costero, las temperaturas más suaves de la noche y el ambiente que generan miles de personas en las calles contribuyen además a convertir la cita en una auténtica fiesta del atletismo popular.

Servicios para los participantes

La organización también ha previsto diferentes servicios para facilitar la participación de los corredores. Entre ellos, se habilitarán duchas en el pabellón municipal, que permanecerán abiertas hasta las 23.30 horas para los atletas una vez finalizada la carrera.

Con una participación que apunta a cifras récord y un recorrido diseñado para disfrutar corriendo junto al Mediterráneo, Benicàssim se prepara para vivir este sábado una de las noches deportivas más multitudinarias del año.