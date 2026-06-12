El Fasca Playas de Castellón, a por todas en la final de la Lig División de Honor en Pamplona

El Facsa Playas de Castellón afronta en Pamplona una nueva cita con la historia en la final de la Liga de División de Honor. El club competirá en ambas categorías: el equipo femenino lo hace hoy por la tarde, mientras que el masculino entrará en escena mañana con el objetivo de conquistar su decimoctavo título consecutivo. Sus principales rivales serán la Real Sociedad y el Fent Camí Mislata. De los 16 equipos presentes en las finales, repiten en ambas categorías el Facsa Playas, Unicaja de Jaén, Nerja y Grupo Empleo Pamplona.

El conjunto masculino presenta un equipo muy potente, aunque con bajas importantes. La principal es la del lanzador Miguel Gómez, lesionado y obligado a pasar por el quirófano. Tampoco estarán Iñaki Cañal y Gerson Pozo en 400 y 4x400, ausencias que harán perder puntos al equipo. A priori, los principales candidatos a ganar sus pruebas serán Julio Arenas en 400, Rodrigue Kwizera en 3.000, David González en altura, Léster Lescay en longitud, David Casas en disco y Yasmani Fernández en martillo.

En categoría femenina, el Diputación de Valencia parte como favorito. El cuadro playero debería pelear por el subcampeonato, mientras que Nerja, Unicaja de Jaén y Atlético San Sebastián aparecen como rivales directos por el podio. Las atletas con más opciones de victoria son Lerato Pagés en 100 vallas, Claudia Corral en 3.000 obstáculos, Lidia Sánchez Puebla en 5 km marcha y Shanice Craft en lanzamiento de disco.