¿Eres castellonense y estás en el Mundial de fútbol 2026? Queremos conocer tu experiencia

El Mundial de fútbol 2026 ya está en marcha y se ha convertido, desde su arranque este jueves 11 de junio, en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año. La cita, que se celebra por primera vez de forma conjunta en tres países —Estados Unidos, México y Canadá—, reúne a 48 selecciones y contará con 104 partidos hasta la gran final del domingo 19 de julio.

Más allá de lo que ocurra sobre el césped, el torneo también está dejando historias de aficionados que han cruzado el Atlántico para vivir de cerca una experiencia única. Viajes organizados con meses de antelación, entradas difíciles de conseguir, desplazamientos entre ciudades sede, precios elevados, largas esperas y una intensa actividad en redes sociales forman parte del ambiente que ya rodea a esta Copa del Mundo.

México se impuso a la selección sudafricana en el debut del Mundial. / EFE

Desde Mediterráneo queremos conocer la experiencia de castellonenses que estén viviendo el Mundial en primera persona. Si resides en la provincia de Castellón y te has desplazado a Estados Unidos, México o Canadá para asistir a algún partido, seguir a una selección o disfrutar del ambiente mundialista, queremos hablar contigo.

También buscamos historias de castellonenses que estén trabajando, estudiando o residiendo temporalmente en alguno de los países anfitriones y estén viviendo desde allí el arranque del torneo.

¿Cómo ha sido el viaje? ¿Cuánto ha costado organizar la experiencia? ¿Has conseguido entradas? ¿Qué ambiente se respira en las ciudades sede? ¿Vas a seguir a España o a otra selección? ¿Has coincidido con más aficionados de Castellón?

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