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Iván Muñoz y Marilo Sanz conquistan la 10K nocturna de Benicàssim

La prueba reúne a cerca de 2.000 participantes en una noche de deporte junto al mar marcada por el gran ambiente en las calles

Vídeo | Benicàssim lo pasa en grande en la multitudinaria 10K nocturna

Vídeo | Benicàssim lo pasa en grande en la multitudinaria 10K nocturna

Eva Bellido

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Eva Bellido

Benicàssim

Iván Muñoz y Marilo Sanz ganaron este sábado la 10K nocturna de Benicàssim tras imponerse en las categorías absolutas masculina y femenina de una edición que volvió a convertir las calles de la localidad en una fiesta del atletismo popular. La prueba reunió a cerca de 2.000 corredores, que tomaron la salida desde la avenida Ferrandis Salvador, en las proximidades del Torreón, en una de las citas deportivas más multitudinarias del verano.

El atleta Iván Muñoz cruzó la línea de meta con un tiempo de 31:54, mientras que Marilo Sanz fue la mujer más rápida de la noche al completar el recorrido en 38:39. Ambos encabezaron una clasificación de gran nivel en un circuito prácticamente llano, rápido y pensado para favorecer buenas marcas.

El podio masculino.

El podio masculino. / EVA BELLIDO

La carrera arrancó a las 21.00 horas junto a la playa Torre Sant Vicent y dejó una de las imágenes deportivas más potentes del fin de semana, con miles de participantes recorriendo algunas de las principales avenidas de Benicàssim. Vecinos, visitantes y acompañantes siguieron la prueba desde distintos puntos del trazado y aportaron ambiente durante toda la noche. Hay que destacar que el speaker de la prueba fue Enrique.

El podio femenino.

El podio femenino. / EVA BELLIDO

Los más rápidos de la noche

Por detrás del vencedor absoluto, Joan Monfort y Jesús Manuel Soto completaron el podio masculino con unos tiempos de 32:10 y 32:53, respectivamente. En categoría femenina, María Segarra y Anna Martínez acompañaron a la ganadora en el podio tras cruzar la meta en 39:28 y 39:32. La clasificación local situó en las primeras posiciones a Sergi Ruiz, Miguel Mendoza y Aleix Querol, con unas marcas de 34:10, 34:18 y 35:18

Una carrera junto al Mediterráneo

El recorrido discurrió por la avenida Ferrandis Salvador, Camí la Ratlla, Doctor Fleming, Traiguera, Benlloch, Enric Valor, Florida y Senia Sevilla antes de regresar al paseo marítimo para afrontar los últimos metros hasta la línea de meta.

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La combinación de un trazado favorable, el atractivo de correr junto al mar, con temperaturas más frescas y el ambiente nocturno volvió a situar la 10K nocturna entre las pruebas más esperadas del calendario provincial. La elevada participación confirma además el buen momento de una cita que gana fuerza.

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