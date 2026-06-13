El Torneo Honda Cano Automoción está de vuelta en Castellón y se espera un pádel de mucho nivel

Los próximos días 19 y 20 de junio, las instalaciones de La Plana Sport Castellón serán el escenario de una nueva prueba del circuito de pádel de concesionarios Honda, una competición que reunirá a jugadores y aficionados en un fin de semana en el que el deporte, los premios y el buen ambiente serán los principales protagonistas. La cita cuenta con el respaldo de Honda Cano Automoción y espera congregar a numerosos participantes de la provincia de Castellón y de localidades cercanas.

El torneo contará con dos categorías diferenciadas, una masculina y otra femenina, con un máximo de 16 parejas inscritas en cada cuadro. La organización ha diseñado un formato pensado para garantizar el máximo disfrute de los jugadores, ya que además del cuadro principal se disputará una fase de consolación. De esta manera, todas las parejas participantes tendrán asegurada la disputa de cuatro encuentros independientemente de los resultados obtenidos en las primeras rondas.

Las terraza de las instalaciones de La Plana Sport en una mañana de competición. / TENIS DRIVE

Las fechas del torneo

La competición arrancará durante la tarde del viernes con la celebración de los dos primeros partidos para cada pareja. Una vez concluida la jornada, los participantes podrán disfrutar de una invitación a refresco o cerveza, favoreciendo así un ambiente distendido entre jugadores y acompañantes. El sábado por la mañana se completarán los otros dos encuentros previstos, que determinarán las clasificaciones finales de cada categoría y los respectivos campeones y finalistas.

Tras la conclusión de los partidos se llevará a cabo la entrega de trofeos y premios, tanto para los vencedores y finalistas del cuadro principal como para los de la fase de consolación. Además del reconocimiento deportivo, los mejores clasificados recibirán diverso material deportivo y conseguirán una plaza para participar en el Máster Final del Circuito Honda, que se celebrará próximamente en Madrid y reunirá a los mejores jugadores de las distintas pruebas celebradas a lo largo del año.

La experiencia para los participantes irá más allá de la competición. Todas las parejas inscritas recibirán un completo welcome pack compuesto por material de pádel de la marca Adidas. Asimismo, una vez finalizada la entrega de premios, todos los asistentes podrán disfrutar de un tentempié sobre las 13.00 horas que servirá como colofón a una jornada marcada por la pasión por el pádel.

Desde la organización destacan que el torneo está pensado para combinar la competición con el disfrute de los participantes, creando un entorno ideal tanto para jugadores habituales como para aquellos que buscan vivir una experiencia diferente durante un fin de semana. La combinación de partidos garantizados, premios, obsequios y actividades complementarias convierte esta cita en una de las propuestas deportivas más atractivas del mes de junio en la provincia de Castellón.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo martes 16 de junio a las 20.00 horas. Para formalizar la participación, los interesados deberán ponerse en contacto con la organización, Tenis Drive Academy, y facilitar los datos de ambos integrantes de la pareja. El precio de inscripción es solamente de 10 euros por persona, una cantidad que incluye la participación en el torneo, el welcome pack y todas las actividades sociales que se han organizado para favorecer a la convivencia en el evento.

Las personas que deseen apuntarse o recibir más información pueden hacerlo también a través del número de WhatsApp 685 110 509, habilitado tanto para las inscripciones como para la resolución de cualquier consulta relacionada con la competición.