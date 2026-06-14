El famoso actor español que ha conquistado Castellón en el Nacional de Boccia

Juan Manuel Montilla, conocido popularmente como El Langui, ha vuelto a demostrar en Castellón que su historia va mucho más allá de los escenarios, el cine o la televisión. El famoso actor y rapero español ha sido uno de los grandes protagonistas del Campeonato Nacional Absoluto de Boccia 2026, la cita más importante del calendario estatal de este deporte paralímpico de precisión, que se ha celebrado desde el viernes y hasta este domingo en el pabellón Ciutat de Castelló.

El Langui no llegó a la capital de la Plana como invitado, sino como competidor. Y lo hizo con éxito. En la categoría BC1, el madrileño se proclamó vencedor por delante de Amagoia Arrieta, del País Vasco, y Francisco Manuel Castillo, de Andalucía, en una prueba que reunió a los mejores especialistas del ranking nacional.

Galería | El Campeonato de España de Boccia celebrado en Castellón, en imágenes / Cocemfe Castellón

La presencia de El Langui dio una dimensión especial al campeonato. Para el gran público es uno de los rostros más reconocibles de la cultura española reciente: músico, actor, comunicador y una voz muy vinculada a la visibilidad de las personas con discapacidad. Pero en Castellón su papel fue otro: el de deportista de boccia, una disciplina que exige concentración, estrategia y una enorme precisión en cada lanzamiento.

La trayectoria pública de El Langui comenzó ligada a la música, como integrante del grupo de rap La Excepción, pero su salto definitivo a la popularidad llegó con el cine. En 2008 protagonizó El truco del manco, película que le valió el Goya al mejor actor revelación y con la que también participó en la canción original premiada, A tientas. Desde entonces, su carrera ha combinado cine, televisión, radio, música y proyectos sociales.

En la pequeña pantalla ha participado en series como Chiringuito de Pepe, rodada en parte en Peñíscola y muy reconocible para el público castellonense, además de Cuerpo de élite o 30 monedas. En cine, su nombre aparece vinculado a títulos como Torrente 5: Operación Eurovegas, Fuga de cerebros 2, Que baje Dios y lo vea, La familia Benetón o Cuerpo escombro, entre otros trabajos.

Ahora, El Langui ha encontrado en la boccia un nuevo espacio de competición y superación. Su victoria en Castellón refuerza esa faceta deportiva y contribuye, además, a dar visibilidad a una disciplina paralímpica todavía poco conocida para buena parte del público, pero de una exigencia altísima.

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¿Qué es la boccia?

La boccia, considerada muchas veces como el “ajedrez” de los deportes de precisión, está diseñada para personas con parálisis cerebral o grandes discapacidades físicas. Los jugadores compiten sentados en silla de ruedas y deben acercar sus bolas, rojas o azules, lo máximo posible a una bola blanca denominada jack. Más que la fuerza, mandan la táctica, la lectura del juego y la capacidad para ejecutar cada acción con la máxima exactitud.

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Así fue el campeonato nacional de Boccia

El Campeonato Nacional Absoluto de Boccia 2026 reunió en Castellón a 40 deportistas, diez por cada una de las cuatro categorías oficiales: BC1, BC2, BC3 y BC4. La cita estuvo impulsada por el Esport Club Maset de Frater, COCEMFE Castelló, Frater Castelló, la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana, con el respaldo del Ayuntamiento de Castelló y el Patronat d’Esports.

Además del triunfo de El Langui en BC1, el campeonato dejó las victorias de Pedro Cordero en BC2, Alejandro Morilas en BC3 y Ramón Prat en BC4. La organización destacó el éxito de participación y el papel fundamental de voluntarios y árbitros en una competición que ha situado durante tres días a Castellón en el centro del deporte adaptado nacional.

La cita también sirvió para poner en valor el trabajo del Esport Club Maset de Frater, entidad castellonense con una larga trayectoria en la promoción del deporte adaptado desde su creación en 1997. Su labor ha permitido que deportistas de la provincia compitan a nivel autonómico y nacional, con resultados destacados en los últimos años.

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Castellón cerró así un campeonato con nombre propio. El de El Langui, que esta vez no fue noticia por una película, una serie o una canción, sino por conquistar sobre la pista una victoria en uno de los deportes paralímpicos más técnicos y emocionantes.