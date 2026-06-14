La Facsa Playas Castellón mantiene la hegemonía y levanta su 18ª Liga División de Honor seguida tirando de épica

¡Campeones, campeones, oé, oé, oé! Así celebraron los atletas del Facsa Playas Castellón el 18º título consecutivo de Liga de División de Honor, manteniendo la hegemonía en el atletismo nacional y tirando de épica para vencer a una gran Real Sociedad que puso las cosas muy complicadas al conjunto playero. En un final trepidante decidido en los relevos 4x400, los de verde tenían que quedar sí o sí por delante del conjunto vasco. Y así fue, de la forma más agónica.

Finalmente, el Facsa Playas venció con 112 puntos en su casillero, dos por delante de la Real Sociedad con el Mislata cerró el podio con 102.5 puntos.

Rodrigue Kwizera. / RFDA

Los ganadores del Facsa

Yasmani Fernández fue el encargado de poner la primera piedra en lanzamiento de martillo con una distancia de 74:49. Continúo sumando puntos Lester Alcaides en salto longitud (8.09). En salto de altura los ocho puntos también viajaron a Castelló de la mano de David González (2.11). En lanzamiento de disco, Diego Casas impuso su ley con una marca de 62:83. Una de pruebas más importantes como los 1.500 metros cayó del lado de la Real Sociedad, con David de la Fuente segundo. Al igual que en triple salto, con tercer puesto para Torrijos. El equipo castelloneses era primero con cierta ventaja pero los blanquiazules se metían en la pelea.

Otra de las carreras clave fue los 3.000 metros con Rodrigue Zwizera segundo entrando en la meta igualado con Martín Segurola, de la Real (7:38.97), una de las grandes sensaciones.

Facsa Playas Castellón. / RFEA

Los relevos, decisivos

Con todo igualado, la Real se puso por delante por un punto tras ganar los 4x100 con descalificación del Playas, pero en unos agónicos 4x400, los verdes quedaron por delante (segundos) para levantar la 18ª Liga consecutiva. Un año más, el título viaja a Castelló.