La confesión más personal de Sara Sorribes: “No quería ni acercarme a una pista”

La tenista castellonense Sara Sorribes ha lanzado un mensaje directo sobre la importancia de cuidar la salud mental dentro y fuera del deporte profesional. La medallista olímpica participó en la presentación del estudio Radiografía del bienestar emocional y el deporte en España, impulsado por Nara Seguros, compañía de la que es embajadora, y compartió una de las etapas más delicadas de su carrera.

La valldeuxense recordó la pausa que decidió hacer para priorizar su bienestar emocional, una decisión que cambió su forma de entender el tenis. “Tomar la decisión de parar fue probablemente uno de los momentos más difíciles de mi carrera, pero también uno de los más importantes”, explicó. “En aquel momento entendí que cuidar mi salud mental también era una forma de seguir cuidando mi carrera deportiva”.

La jugadora de la Vall d’Uixó reconoció que el desgaste emocional terminó afectando a su relación con la pista. “Hubo semanas en las que no quería ni acercarme a una pista. Necesitaba desconectar por completo y volver a relacionarme con el deporte desde otro lugar, sin presión y sin exigencias”, señaló.

Ese proceso le permitió reencontrarse con el tenis desde una mirada más equilibrada. “El deporte siempre había sido mi refugio, pero hubo un momento en el que también necesité parar para volver a disfrutarlo. Ahora me doy cuenta de que no quiero renunciar a él, pero me lo tomo de otro modo”, afirmó.

El deporte como refugio, pero también como presión

La experiencia de Sara Sorribes conecta con una de las principales conclusiones del estudio de Nara Seguros: el deporte es una herramienta clave para el bienestar emocional, pero muchas personas lo abandonan precisamente cuando más lo necesitan.

Manolo Nebot

Según el informe, el 79% de los españoles asegura recurrir a la actividad física para reducir el estrés y desconectar mentalmente, mientras que 7 de cada 10 reconoce sentirse peor cuando deja de moverse. Sin embargo, una de cada cuatro personas reduce o abandona el deporte durante etapas de estrés o desgaste emocional.

El estudio también refleja que más del 60% de los españoles admite llevar una vida sedentaria y que uno de cada tres pasa más de siete horas sentado al día, a pesar de que el 86,5% afirma realizar algún tipo de actividad física de manera habitual.

“Parar también forma parte de cuidarse”

Tras regresar a la competición, Sorribes asegura que hoy mantiene una relación más sana con el deporte. “Antes entendía el deporte casi exclusivamente desde el rendimiento. Ahora también lo entiendo como una herramienta para sentirme bien, para cuidarme y para disfrutar”, explicó.

La tenista castellonense quiso además desmontar la idea de que parar sea una señal de debilidad. “A veces pensamos que seguir siempre es lo correcto, pero escuchar a la mente y al cuerpo también es importante. Parar también forma parte de cuidarse”, subrayó.

Su mensaje final fue dirigido a quienes sienten que no tienen tiempo, energía o espacio mental para cuidarse. “No hace falta hacer grandes cambios de golpe. A veces cuidarse empieza por escucharse un poco más y reservarse un pequeño espacio para uno mismo cada día. Creo que muchas veces somos mucho más exigentes con nosotros mismos de lo que deberíamos”, concluyó.