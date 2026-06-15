España-Cabo Verde, en directo: los de De la Fuente no consiguen inquietar al portero caboverdiano

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.

Minuto 33: España sigue sin tener ocasiones claras.

Oyarzabal se interna en el área, pero tarda demasiado en tirar y se queda sin ángulo de tiro.

El tiro de Cucurella se va alto.

Cucurella se interna por banda izquierda y deja un buen balón a Fabián, que dispara al cuerpo de un rival.

Ferran monta la contra de España, pero Oyarzabal está muy solo arriba.

Cabo Verde apenas deja espacios a la selección española. Los de De la Fuente tienen que hacerse fuertes con balón.

Minuto 23: pausa de hidratación.

Laporte, en un momento del partido Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / RONALD WITTEK / EFE

Cabo Verde se acerca por primera vez a la portería de Unai Simón, pero la intentona ha quedado rápidamente neutralizada por la defensa española.