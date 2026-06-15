El Real Madrid hace público el fichaje de Cucurella por seis temporadas

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Marc Cucurella con un comunicado a horas del debut de la selección española de fútbol en el Mundial ante Cabo Verde. El comunicado es corto y se limita a informar que "el Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032".

El precio del traspaso, que no ha sido hecho público por los clubes, asciende a un montante de 55 millones de euros fijos más un bonus que podría sumar cinco 'kilos' más a la cifra final. La duración del contrato, seis temporadas, permitirá amortizar al Real Madrid el pago del fichaje y la ficha del futbolista con más flexibilidad, pero hay que recordar que de cara a efectos de límite salarial solo podrá dividir el coste en cuatro años.

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Quinto fichaje blanco

Cucurella es el quinto fichaje cerrado por el Real Madrid este verano después de incorporar a José Mourinho como técnico, a los defensas Dumfries y Konaté, y al mediapunta portugués Bernardo Silva. De los cinco, solo este último está pendiente de ser anunciado, aunque el acuerdo ya ha sido cerrado por el club y el agente del jugador, Jorge Mendes, ya que Silva ha quedado libre tras cumplir su contrato con el Manchester City. La llegada del lateral criado en La Masia abre la puerta de salida a Fran García, Ferland Mendy (que se encuentra lesionado con un contratiempo de larga duración) e incluso se escuchan ofertas por Álvaro Carreras, que llegó el pasado verano del Benfica con un traspaso de 50 millones.