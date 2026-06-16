Cinco aficionados de Almassora viven en Atlanta el debut de España en el Mundial: "Es un viaje que recordaremos siempre"

El debut de España en el Mundial dejó un empate inesperado ante Cabo Verde, pero para Vicente Blay la experiencia fue mucho más allá del 0-0. Aficionado al fútbol, concejal de Almassora y escritor, viajó hasta Atlanta junto a cuatro amigos del municipio para vivir por primera vez un partido de la selección española en una Copa del Mundo.

“Vine el 12 y volvemos el 17. En realidad han sido cuatro días muy intensos e inolvidables”, explica Vicente Blay, que compartió viaje con Pablo Parra, Manuel Pesudo, Enrique Clausell y Alberto Adsuara. Para todos ellos era la primera vez en un Mundial, aunque la experiencia ha sido tan positiva que ya han empezado a pensar en repetir. “Lo hemos pasado tan bien que ya hemos dicho que tenemos que ir a los siguientes”, asegura.

Los seguidores castellonenses se lo han pasado en grande estos días en Atlanta. / Mediterráneo

El grupo solo pudo asistir al España-Cabo Verde, aunque reconoce que le habría gustado presenciar más encuentros. El partido, disputado en Atlanta, fue especial también por el escenario. Blay destaca el impacto del estadio, al que define como “impresionante” y “uno de los más modernos del mundo”. Según relata, el campo estaba prácticamente lleno, con una entrada anunciada de 64.400 espectadores y una capacidad cercana a las 70.000 personas.

El precio de las entradas fue uno de los aspectos que más llamó la atención a los aficionados castellonenses. “Las entradas en tribuna costaban 800 dólares. Era inasquible para muchos americanos”, señala Blay. Ellos pagaron 170 dólares por localidad y se ubicaron en el tercer anillo. “Estábamos bastante lejos, pero se veía muy bien”, apunta.

Los amigos de Almassora, junto a otros seguidores de la selección española. / Mediterráneo

En la grada, el ambiente fue mayoritariamente favorable a España. El almassorí cuenta que no solo animaban los españoles desplazados, sino también muchos aficionados latinos. “De muchos países sudamericanos nos decían que España es su segunda selección después de la suya”, afirma. También le sorprendió la dimensión internacional de Lamine Yamal. “Aquí Lamine es un ídolo. Hay pancartas gigantes con su imagen y en Estados Unidos también tiene el estatus de estrella”, relata.

Aun así, el castellonense percibió que el conocimiento futbolístico en Estados Unidos todavía tiene margen de crecimiento. “El conocimiento de fútbol en EEUU es justito, y eso que Atlanta es de las ciudades más futboleras del país”, comenta. Durante su estancia, el grupo también pudo vivir otros eventos deportivos junto a aficionados, como el combate de Topuria o la final de la NBA. Además, en la Fan Zone vieron el Brasil-Marruecos, en un ambiente con miles de brasileños.

El empate ante Cabo Verde pilló por sorpresa a los seguidores españoles. Blay reconoce que antes del partido, incluso en entrevistas con cadenas locales, los aficionados españoles esperaban una victoria amplia. Sin embargo, el encuentro fue mucho más complicado de lo previsto. “Desde el principio vimos mucho fútbol horizontal. Fue un partido muy duro”, analiza. También admite que echó de menos a jugadores como Baena o Borja Iglesias y considera que Lamine y Nico “no tienen ritmo de competición”.

Pese a la decepción deportiva, Blay destaca el comportamiento de la afición caboverdiana. “Estaban exultantes por el empate, pero eran muy simpáticos y afables”, subraya.

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Tras el 0-0, España afronta ahora dos partidos decisivos en la fase de grupos. “Espero que se levante el asunto. Menos mal que Uruguay empató al menos, porque si hubiera ganado Arabia Saudí el grupo sería infernal. Ahora nos esperan dos partidos a vida o muerte”, valora el aficionado de Almassora. El viaje de regreso será largo: vuelo a Frankfurt, nueve horas de trayecto, escala y otras dos horas y media hasta Valencia. Pero para Vicente Blay y sus amigos, el esfuerzo ha merecido la pena. “Ha valido mucho la pena. Es un viaje que recordaremos siempre”, concluye.