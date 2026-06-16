Castellón reconoce el talento del deporte base de Castellón en los Juegos Deportivos

El Pabellón Ciutat de Castell acogió ayer la clausura de la 46ª edición de los Juegos Deportivos Municipales, un acto presidido por la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la concejala de Deportes, Maica Hurtado, en el que se ha reconoció el esfuerzo, la constancia y el compromiso de más de 400 jóvenes deportistas.

Kmy Ros

La alcaldesa subrayó que «reconocer el esfuerzo de nuestros jóvenes deportistas también implica ofrecerles cada día mejores instalaciones para entrenar, competir y seguir creciendo». En este sentido, aseguró que «la mejora constante de todas y cada una de las instalaciones deportivas municipales es una máxima de este gobierno», y puso como ejemplo «el cambio de césped en los campos de fútbol de Chencho, las mejoras en Gaetà Huguet y las numerosas actuaciones que se están llevando a cabo en la mayoría de los espacios deportivos municipales».

Varios premiados durante la ceremonia. / KMY_ROS

Más que una competición

Carrasco destacó que estos juegos «son mucho más que una competición, son una auténtica escuela de valores», porque a través del deporte los jóvenes aprenden a trabajar en equipo, a respetar a compañeros y rivales, a ser constantes y a no rendirse. «Ganar es importante, pero saber perder, levantarse y volver a intentarlo lo es todavía más», señaló.

La alcaldesa recordó que Castellón es una ciudad que vive el deporte y cree en él como una herramienta para construir una sociedad más saludable, inclusiva y unida. «Este año acogeremos más de 200 acontecimientos deportivos, pero para celebrar grandes competiciones es imprescindible cuidar la base, y esa base son las niñas y los niños que participan en estos Juegos Deportivos Municipales», afirmó. Durante la ceremonia se entregaron trofeos y medallas a los equipos y deportistas más destacados de las modalidades de ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano y fútbol sala. En total, premiaron a 40 equipos, lo que supuso la entrega de 412 medallas, además de reconocer a 60 deportistas individuales: 36 de atletismo y 24 de ajedrez.

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Maica Hurtado y Begoña Carrasco, junto a las autoridades y los más pequeños en el Ciutat. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

Además de las cinco modalidades presentes en la clausura, los Juegos Deportivos Municipales han incluido competiciones de gimnasia artística y juegos tradicionales como el boli, cuyas medallas fueron entregadas el mismo día de celebración de las pruebas. Asimismo, el Patronat d’Esports de Castelló ha colaborado en diferentes jornadas de deporte en edad escolar de judo y jiu-jitsu.