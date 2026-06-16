Corea del Sur, en guerra con su propia prensa por Son Heung-min: Boicot en pleno Mundial

Corea del Sur llegó al Mundial 2026 ya tocada por dudas internas sobre Son Heung-min y sobre el futuro de Hong Myung-bo en el banquillo, y el primer cortocircuito del torneo ha llegado desde dentro de la propia delegación. El origen está en un vídeo de un entrenamiento abierto en Verde Valle (sede del Guadalajara), emitido el 9 de junio por la cadena surcoreana JTBC, en el que un micrófono capta a varias personas cuestionando a Son por no haber hecho el servicio militar completo y preguntándose por qué corría "como un líder de pelotón" siendo el capitán.

JTBC defendió después que esas voces no pertenecían a su equipo de reporteros, sino a personas no identificadas que estaban en la zona durante la grabación.

El comentario toca un tema sensible en Corea del Sur, donde el servicio militar es obligatorio para todos los varones. Son fue eximido del servicio activo por el oro logrado en los Juegos Asiáticos de 2018, aunque sí cumplió un curso básico de tres semanas como marine en 2020.

Son, en un entrenamiento con Korea / EFE

El vídeo se hizo viral y desató la indignación en el país. Tras ganar 2-1 a Chequia, Son se negó a hablar con la prensa coreana en zona mixta y el resto del equipo se sumó al boicot por solidaridad. La Federación Coreana (KFA) emitió el 15 de junio un comunicado en el que expresó su firme pesar por los comentarios, canceló la rueda de prensa prevista para ese mismo día y la sustituyó por un encuentro a puerta cerrada en el que los medios implicados pidieron disculpas al jugador. El responsable de comunicación de la delegación dimitió asumiendo la responsabilidad de lo ocurrido.

Son aceptó la disculpa cara a cara, aunque no quiso confirmar si el equipo retomará su relación con la prensa coreana, a la espera de una decisión interna. Eso sí, negó que este vaya a ser su último Mundial con la selección. El ruido llega justo antes de un duelo clave este jueves ante México en el Estadio Akron de Guadalajara, con ambos equipos sumando tres puntos tras la primera jornada.