El alcorino Pau Caudet confirma su gran salto a 125cc en Montearagón

Pau Caudet sigue demostrando que su salto a la categoría de 125cc no le ha pesado lo más mínimo. El piloto de l’Alcora firmó una gran actuación en Montearagón (Toledo), en una nueva cita del Campeonato de España de Motocross, donde acabó segundo en las dos mangas y también segundo en la clasificación general.

El resultado confirma el excelente inicio de temporada del joven piloto alcorino de 14 años en su nueva categoría. Caudet, que este curso ha dado el salto de 85cc a 125cc, ya había avisado de su potencial con una victoria en el Internacional de Crevillent (Alicante) y, posteriormente, con otro triunfo en Malpartida (Cáceres), en su estreno en el Campeonato de España de Motocross de 125cc.

Pau durante la prueba. / Javier Nomdedeu

El mérito es todavía mayor teniendo en cuenta que se trata de su primera temporada en una cilindrada superior. Pese al cambio de categoría, el piloto castellonense ha conseguido adaptarse con rapidez y competir desde el primer momento con los mejores especialistas del nacional.

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Agustín Giménez, presidente de la Penya Motorista l’Alcora, acompañó a Caudet en sus dos primeras carreras de 125cc y destacó el orgullo que supone para la entidad contar con un piloto de su nivel. Además, felicitaron al joven piloto y a su familia por el esfuerzo que realizan en cada competición y confían plenamente en la calidad y el potencial del alcorino para seguir creciendo en 125 cc.