El Trofeu Diputació de Castelló de pilota valenciana ya tiene escenario: el mítico trinquet Salvador Sagols.

La Diputación Provincial de Castellón convertirá este próximo viernes, 19 de junio, el trinquet municipal de Vila-real Salvador Sagols en el escenario de la final del Trofeu Diputació de Castelló de pilota valenciana.

“Una competición única, que pone en valor la pilota valenciana, un deporte que tiene que ver con nuestras señas de identidad”. Así lo ha destacado el diputado de Deportes, Iván Sánchez, quien ha subrayado el compromiso del Gobierno Provincial con la promoción y difusión de esta disciplina deportiva, señalando que “este torneo es la punta de lanza de toda la apuesta provincial por la pilota valenciana”.

Los aficionados de la Pilota Valenciana podrán disfrutar del Trofeu Diputació de Castelló. / KMY ROS

Gran trabajo de la Federació

En este sentido, el responsable del área de Deportes ha puesto en valor el trabajo de la Federació de Pilota Valenciana para garantizar “el crecimiento de la pilota valenciana y fomentar la práctica de esta disciplina, tan nuestra, entre los más jóvenes”.

“Hablamos de un deporte que forma parte de la identidad de nuestros pueblos y que cuenta con un arraigo que ha sabido mantenerse vivo generación tras generación. Y muestra de ello son los jugadores y jugadoras que este viernes disputarán la final”, ha resaltado Iván Sánchez.

La presentación de las dos finales, que ha tenido lugar este miércoles, ha contado con la asistencia del presidente de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el presidente de la Federació Internacional de Jocs de Pilota a mà, Pedro López; y alguno de los jugadores y jugadoras finalistas del torneo.

Así será la competición

En cuanto a la competición, la jornada arrancará a las 17.00 horas con la final femenina, que enfrentará a Ana, Anabel y Marta Muedra contra Victoria y Júlia. Una partida que esconde muchos alicientes. Las finalistas del mano a mano volverán a medirse en un campeonato oficial desprendido de su última cita en el Individual, donde la de Beniparrell destronó a la valenciana.

El cartel del Trofeu Diputació de Castelló de pilota valenciana. / Fedpival

Por su parte, a las 18.30 horas se jugará la segunda final, la masculina, en el trinquet de Vila-real con los equipos de Francés y Gimeno contra Pablo, Conillet y Monrabal II.

Iván Sánchez ha deseado suerte a todos los finalistas y ha asegurado que “ellos son los mejores embajadores de un deporte que sigue creciendo en Castellón y despertando el interés de nuevas generaciones”.