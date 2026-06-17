Pogacar aniquila la Vuelta a Suiza en la primera etapa

Tadej Pogacar ha vuelto a la competición después de dos meses entrenando casi siempre por Sierra Nevada como el monstruo aniquilador de rivales con el que despidió la primera parte de la temporada. En la primera de las cinco etapas de la Vuelta a Suiza destrozó la prueba, la aniquiló para que a partir de ahora y hasta el domingo, aparte de contar presumiblemente alguna victoria personal más, sólo sirva para ver qué corredor queda segundo en la clasificación general.

Si existía alguna duda -difícil- de si iba a llegar en forma al Tour, quedó claro en la etapa italiana de la ronda suiza. Atacó a 70 kilómetros (no es ningún error) y se fue a la caza de una victoria en solitario perseguido en la distancia, a 2.14 minutos, por Richard Carapaz.

Otro ciclista habría destrozado las piernas corriendo 70 kilómetros enfrentándose a su sombra y al viento, pero Pogacar parece que no sabe correr de otra manera, siempre al ataque, siempre en solitario y siempre coleccionando triunfos como si fueran setas en época otoñal.

Dos semanas para el Tour

Quedan dos semanas para que comience el Tour y si Jonas Vingegaard creía que podía haberlo asustado tras imponerse sin contemplaciones en el Giro, este miércoles el fenómeno esloveno evidenció que mucho tendrá que sudar el astro danés si quiere hacerle cosquillas en la ronda francesa, y mucho más después de confirmar que no tendrá a Wout van Aert como ayudante.

Y si Vingegaard tiene que sudar y mucho, en características similares estarán otros rivales como un Paul Seixas, buenísimo pero novato, y los Remco Evenepoel o Juan Ayuso que quieren destacar camino de París.

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Pogacar es como un perverso montado en una bici con un hambre igual de voraz que el que tuvo Eddy Merckx hace 50 años. Regalos, si los hace, los justos y porque le interesan, gana todo lo que se le pone al alcance y no deja ni escapar con exhibición suprema una etapa inicial de la Vuelta a Suiza que otros habrían aprovechado para conocer el terreno. Ganar es su lema y no cambia.