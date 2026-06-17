La XXIX Regata Costa Azahar y la V Regata Puerto Azahar, listas para izar velas en Castelló en dos citas emblemáticas

El Real Club Náutico de Castellón acogió la presentación de una de las citas más emblemáticas del calendario náutico provincial. La XXIX Regata Costa Azahar y la V Regata Puerto Azahar se celebrarán el próximo sábado y domingo con el objetivo de seguir impulsando la vela, reforzar la vocación marítima de la ciudad y reunir a la comunidad náutica en torno a un fin de semana de deporte, convivencia y pasión por el mar.

El acto contó con la presencia del presidente del Real Club Náutico de Castellón, Manuel Vidal; el vocal de vela, Alberto Muñoz; el representante de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, Rafa Churivella; la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García; y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado.

Imagen tras la presentación. / G.Baixauli

Manuel Vidal puso en valor la trayectoria de una regata que alcanza ya sus 29 años de historia y que se ha consolidado como una prueba de referencia. El presidente destacó la importancia de mantener viva una cita que cuenta con el respaldo de la federación y que permite compartir la afición por la vela con los clubes náuticos, deportistas y amantes del mar.

Alberto Muñoz, vocal de vela del Real Club Náutico, explicó que el evento combinará dos pruebas en las mismas fechas. Por un lado, la Regata Costa Azahar, de perfil más técnico y con carácter competitivo; por otro, la Regata Puerto Azahar, recuperada el pasado año con una vocación más social y abierta.Muñoz también destacó que la entrega de premios se celebrará el domingo después de la comida: «A los que estamos enamorados del mar nos gusta contar nuestras aventuras».

Imagen durante la presentación, en el Real Club Náutico de Castellón. / G.Baixauli

Maica destaca la prueba

Maica Hurtado también puso en valor la dificultad de consolidar durante tantos años una prueba de estas características y destacó el vínculo emocional que la regata ha logrado construir con Castellón. La cita no solo representa una competición deportiva, sino también una forma de acercar la ciudad al mar y de recordar la importancia del Real Club Náutico como motor de actividad deportiva y social.

La XXIX Regata Costa Azahar y la V Regata Puerto Azahar volverán a convertir el litoral castellonense en el epicentro de la vela.