La crónica del Torneo Ciudad de Castellón-Memorial Pepe Tena

El pasado sábado 13 de junio del 2026, en las instalaciones del Parque Sindical (campo Miquel Soler), y a modo de triangular, se celebró la sexta edición del Torneo de Fútbol Veteranos Ciudad de Castellón-Memorial Pepe Tena, en esta oportunidad entre la selección de Toledo, la selección de la Asociación de Fútbol de Veteranos de Castellón (APFV) y el conjunto del Armelles-CMG (campeón del segundo grupo y recién ascendido al primero para la próxima temporada).

El cartel del torneo de Fútbol Veteranos. / AFVP

En un ambiente muy deportivo que arrancó a las 10.00 horas, se jugó, en primer lugar, el partido entre el Armelles-CMG y el combinado de la APFV, resultando vencedor este último .

. Sesenta minutos después dio inicio el compromiso entre la selección de Toledo y el Armelles-CMG, con triunfo foráneo .

. Y al mediodía, turno para el encuentro entre los dos combinados, que arrancaban la cita decisiva sabiendo que habían vencido en sus anteriores compromisos. En esta ocasión, la victoria de quedó en casa: ganó la APFV.

El colofón

Al finalizar el torneo, y después de la pertinente entrega de trofeos a cargo de los familiares del recordado Pepe Tena, todos los participantes se hicieron la foto familiar, con la presencia de las selecciones de Toledo y la APFV, así como el Armelles-CMG, junto con el colectivo arbitral y la directiva y socios de honor de la APFV.

Para terminar el acto se sirvió una paella en el propio recinto de la que salió ganador la selección de Toledo y que sirvió de hermanamiento entre dos asociaciones que intercambiaron obsequios de la sexta edición del torneo.

Baja así el telón de una temporada repleta de emoción en sus diversas competiciones y formatos. Ahora, un verano para cargar pilas y afrontar la 54ª edición del campeonato provincial.

José Tena (árbitro), junto a los jugadores Pascualet y José Ramón López. / APFV

Pepe Tena, un personaje fundamental del fútbol en Castellón

Pepe Tena (en la imagen, en el centro) forma parte de la historia fundacional de la AFV. Fue su primer presidente y dirigió la Asociación de Fútbol de Veteranos desde su nacimiento en 1973 hasta 1982. Desde 1983 continuó vinculado desde puestos secundarios como directivo, encargado de las cuentas y colaborador altruista en tareas administrativas y publicitarias.

Su aportación fue decisiva para consolidar la asociación en sus primeros años. La creación de la selección de jugadores de la AFV, concebida como elemento de unión entre los equipos, fue obra suya. También resultó clave para que la AFV dispusiera de campos de juego y de árbitros federados que pudieran dirigir los encuentros, dos pilares fundamentales para el crecimiento de la competición.

También dejó huella en lo deportivo: como jugador, delegado y entrenador lo ganó todo en distintos clubs.