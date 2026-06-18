Fiesta del Fomento Castellón en el cierre de la temporada del 10º aniversario

El Club de Fútbol Fomento Castellón ha puesto este sábado, 13 de junio del 2026, el broche final a una temporada muy especial. La entidad celebró su tradicional fiesta de fin de curso deportivo en una jornada marcada por el ambiente familiar, la convivencia y el cierre de la celebración del décimo aniversario del club, una efeméride que ha servido para ensalzar una década de fútbol base, formación y valores.

La cita reunió a 430 asistentes entre jugadores, familiares, entrenadores, cuerpo técnico y miembros de la entidad, que compartieron una jornada pensada para disfrutar más allá del terreno de juego.

Hinchables, futbolines, partidos familiares, sorteos, una comida popular, música en directo y la presentación de las equipaciones de la próxima temporada formaron parte de una celebración con la que el club quiso agradecer la implicación de todas las personas que hacen posible este proyecto deportivo, tal y como señalaba su presidente, Amancio Endrino.

Uno de los momentos destacados de la jornada tuvo lugar con la visita institucional del diputado provincial de Deportes, Iván Sánchez; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado; junto al presidente de Facsa, Enrique Gimeno; y su consejera delegada, Elena Llopis; y el CEO del Grupo M-Automoción de Castellón, Santiago Carretero. Todos ellos quisieron acompañar al club en una celebración especialmente significativa para una entidad que alcanza sus 10 años consolidada como una referencia del fútbol base en la provincia.

Autoridades, en la Ciudad Deportiva Facsa. / FACSA

Una década de deporte y valores

Durante esta década, el club ha pasado de ser un proyecto incipiente a convertirse en una estructura deportiva plenamente consolidada. De los cuatro equipos, 38 deportistas y nueve personas en el equipo técnico de sus inicios, el CF Fomento Castellón ha crecido hasta alcanzar los 16 equipos, más de 280 futbolistas y 48 profesionales en su staff. Un crecimiento que la entidad vincula no solo a los resultados deportivos, sino también a una forma propia de entender el fútbol como herramienta educativa.

En esa evolución ha resultado clave el respaldo de Facsa, compañía impulsora del proyecto desde sus inicios y estrechamente vinculada al desarrollo del Club. La Ciudad Deportiva Facsa se ha convertido en uno de los pilares de esta trayectoria, al ofrecer a los jugadores y equipos un entorno de entrenamiento y convivencia de primer nivel, pensado para favorecer tanto la formación deportiva como el crecimiento personal.

Ese espíritu ha estado muy presente durante la fiesta de fin de temporada. El club ha vuelto a poner el foco en las familias, en el compañerismo y en la formación integral de los jóvenes deportistas, señas de identidad de un proyecto que se define como una “escuela de vida” a través del deporte. En ese camino, el Club de Fútbol Fomento Castellón ha construido una comunidad con una elevada fidelidad entre sus jugadores y con una metodología de trabajo propia orientada al desarrollo deportivo y personal.

Equipaciones del Fomento Castellón para la 2026/2027. / FACSA

Nueva piel para la próxima temporada

La presentación de la equipación de la temporada 2026/2027 fue otro de los momentos destacados de la jornada y servía para “mirar hacia el futuro con la misma vocación con la que nació el club: formar futbolistas, pero también personas”, según declaraba Amancio Endrino. La celebración concluyó con un sorteo y música en directo, en un ambiente festivo que ha reflejado el sentimiento de pertenencia de jugadores y familias.

Con esta fiesta, el CF Fomento Castellón cierra una temporada de aniversario reforzando su compromiso con el fútbol base, la educación en valores y la convivencia familiar.

Diez años después de sus primeros pasos, el club continúa creciendo con una identidad clara: hacer del deporte un espacio de aprendizaje, esfuerzo compartido y comunidad.