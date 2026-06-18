Javier Pasqual del Pobil, músculo y talento castellonense para la selección valenciana FEDDI de baloncesto

Javier Paqcual del Pobil volverá a defender los colores de la selección valenciana. El pívot castellonense ha sido convocado para participar en el Campeonato de España de Baloncesto de Selecciones Autonómicas FEDDI 2026, una de las grandes citas del calendario nacional para deportistas con discapacidad intelectual, que se celebra desde este viernes 19 de junio y hasta el domingo 21 en Cáceres.

La llamada supone un nuevo reconocimiento para uno de los referentes del baloncesto inclusivo castellonense. Pasqual del Pobil, jugador de más de dos metros de estatura, aportará presencia interior, intimidación cerca del aro y experiencia competitiva a una selección valenciana que afronta el torneo con ilusión renovada y con la ambición de volver a pelear por las medallas.

El castellonense Javier Pasqual del Pobil (i), con la selección valenciana en el Campeonato de España FEDDI de baloncesto. / FEDDI

Un fijo de la Comunitat Valenciana

No se trata de una convocatoria más para el jugador de Castelló. Esta será la decimocuarta ocasión en la que Javier Pasqual del Pobil forme parte de la selección valenciana, una trayectoria que confirma su regularidad, su compromiso y su crecimiento dentro del combinado autonómico.

Desde su primera participación, en 2012, el pívot ha acudido a casi todas las competiciones celebradas por diferentes puntos del país. Con el paso de los años, su papel ha ido ganando peso tanto en minutos como en influencia sobre el juego. Su envergadura le convierte en un perfil diferencial en la pintura, pero su evolución también se ha reflejado en una mayor capacidad para competir en escenarios exigentes y asumir responsabilidad en momentos importantes.

El castellonense Javier Pasqual del Pobil, con la selección valenciana en el Campeonato de España FEDDI de baloncesto. / Mediterráneo

El reto de repetir las medallas de Blanes

La selección valenciana llega a Cáceres con el recuerdo todavía reciente del éxito conseguido en 2025. En el Campeonato de España celebrado en Blanes, Javier Pascual del Pobil logró dos medallas de bronce, una en la modalidad de 3x3 y otra en 5x5, compitiendo en ambas disciplinas y confirmando su valor para el equipo.

Ese doble podio es ahora el espejo en el que se mira el combinado valenciano, aunque el grupo presenta novedades importantes. La selección acude a la cita con un bloque rejuvenecido, nuevas incorporaciones y el objetivo de mantener el nivel competitivo que le permitió subir al podio la pasada temporada. En ese contexto, la experiencia del pívot castellonense aparece como uno de los grandes activos para equilibrar veteranía, liderazgo y rendimiento en pista.

El castellonense Javier Pasqual del Pobil (c), con la selección valenciana en el Campeonato de España FEDDI de baloncesto. / Mediterráneo

Ruth Agost, otra castellonense, al frente

La expedición valenciana tendrá también sello de Castellón en el banquillo. La seleccionadora será Ruth Agost, igualmente castellonense, que asume el reto de dirigir a una generación con caras nuevas y margen de crecimiento. Su llegada añade un aliciente especial para el deporte provincial, que estará representado tanto en la dirección técnica como en la pista.

El campeonato de Cáceres será, por tanto, una nueva oportunidad para visibilizar el trabajo de los deportistas con discapacidad intelectual y el papel del baloncesto como herramienta de competición, integración y superación. Para Javier Pasqual del Pobil, la cita supone otro capítulo en una carrera marcada por la fidelidad a la selección valenciana y por una presencia cada vez más determinante.

Con catorce convocatorias a sus espaldas, dos bronces recientes y una nueva oportunidad nacional por delante, el pívot de Castelló vuelve a situarse entre los nombres propios del baloncesto FEDDI. Cáceres medirá ahora el potencial de una selección valenciana renovada, pero con una certeza bajo los aros: la experiencia y los centímetros de Javier Pasqual del Pobil.