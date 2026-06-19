Marta Barrachina reconoce los éxitos y esfuerzo de los atletas del Facsa Playas de Castellón formados en Penyeta Roja

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado el esfuerzo y los éxitos de los atletas del Facsa Playas de Castellón formados en el CITD Penyeta Roja, cuyos resultados han contribuido a situar a la provincia en la élite del atletismo nacional y europeo.

Barrachina, acompañada por el diputado de Deportes, Iván Sánchez, y la diputada de Penyeta Roja, María Tormo, ha recibido este viernes en la pista de atletismo del Complejo Socioeducativo Penyeta Roja a varios deportistas del club que lograron resultados destacados en el reciente Campeonato de Europa de Clubes.

El Facsa Playas de Castellón sub-20 / Facsa Playas de Castellón

“Estos jóvenes atletas estudiaron y se iniciaron en Penyeta Roja y han ido pasando por las diferentes categorías inferiores del Club hasta alcanzar la élite del atletismo nacional y europeo. Penyeta es la cuna de grandes deportistas y son el futuro del atletismo castellonense”, ha reconocido la dirigente provincial.

Una cantera que alcanza la élite europea

Durante el encuentro, la presidenta de la Diputación ha puesto en valor la labor del CITD Penyeta Roja en la formación de deportistas de élite, así como la importancia de su cantera para el Facsa Playas de Castellón. Ambas instituciones llevan años contribuyendo a situar el deporte castellonense en lo más alto.

En el reciente Campeonato de Europa de Clubes, organizado por el Facsa Playas de Castellón en el Complejo Deportivo Gaetà Huguet, los atletas formados en la provincia desempeñaron un papel fundamental en los resultados conseguidos por el club.

El equipo masculino logró el subcampeonato europeo, mientras que el conjunto femenino alcanzó la tercera posición. Un resultado especialmente destacado, ya que era la primera vez que el equipo femenino del Facsa Playas de Castellón participaba en un Campeonato de Europa de Clubes.

Referentes para las nuevas generaciones

En representación del equipo femenino asistieron a la recepción Ariadna Montalbán, Carmen Jiménez, Claudia Conte, Laura Alegre y Naiara Pérez.

“Sois un claro reflejo de lo que significa la pasión por el deporte. Habéis demostrado que el talento, acompañado de trabajo y perseverancia, da sus frutos. Os habéis convertido en referentes para los niños y niñas que os admiran y sueñan con seguir vuestros pasos. Gracias por llevar el nombre de nuestra provincia a lo más alto y por hacerlo con humildad y deportividad”, ha afirmado Marta Barrachina.

La presidenta de la Diputación también ha felicitado al equipo masculino, campeón de España de clubes durante los últimos dieciocho años de manera consecutiva y finalista europeo en once ocasiones. La Real Federación Española de Atletismo lo considera el mejor club de la historia del atletismo español.

El conjunto masculino estuvo representado durante la recepción por Pablo Torrijos.

“Esta es la recompensa a tantas horas de esfuerzo y de entrenamiento. Gracias por hacer historia en la élite nacional. Seguid soñando, trabajando y, sobre todo, disfrutando del camino. Tenéis por delante una carrera profesional prometedora”, ha concluido Barrachina.