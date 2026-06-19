Regata Costa Azahar 2026 en Castellón: programa, horarios y pruebas del fin de semana
La XXIX Regata Costa Azahar y la V Regata Puerto Azahar reunirán este fin de semana a embarcaciones y regatistas en una cita que combina competición, convivencia y tradición náutica
La vela de crucero vuelve a tomar este fin de semana el litoral de Castellón con la celebración de la XXIX Regata Costa Azahar y la V Regata Puerto Azahar, dos citas que compartirán sede, programa y ambiente marinero bajo la organización del Real Club Náutico de Castellón.
La prueba combina el pulso competitivo de la Regata Costa Azahar, consolidada como una de las referencias del calendario náutico provincial, con el carácter más social y abierto de la Regata Puerto Azahar, recuperada para ampliar la participación y reforzar el vínculo entre regatistas, clubes y aficionados al mar.
El fin de semana arrancará este viernes 19 de junio con la recepción de participantes y embarcaciones, mientras que la competición se concentrará el sábado 20 y el domingo 21, con pruebas programadas desde las 12.00 horas. La organización prevé dos pruebas por clase, aunque la regata será válida cuando se haya completado al menos una.
Agenda de la Regata Costa Azahar 2026
Viernes 19 de junio | Recepción de regatistas
La primera jornada tendrá un carácter administrativo y social, pensada como punto de encuentro previo al inicio de la competición.
9.00 a 14.00 horas
Registro de participantes.
16.00 a 19.00 horas
Recepción de embarcaciones y regatistas.
19.00 horas
Refrigerio en el village.
Sábado 20 de junio | Primera jornada de competición
El sábado llegará el primer gran bloque deportivo del fin de semana, con la reunión de patrones y el arranque de las pruebas en aguas de Castellón.
9.00 a 10.30 horas
Registro de participantes.
10.00 horas
Entrega de bolsas de pícnic para los regatistas.
10.30 horas
Reunión de patrones.
12.00 horas
Señal de atención de la primera prueba.
Al finalizar las pruebas
Refrigerio en el village.
21.00 horas
Cena oficial de la regata.
Domingo 21 de junio | Pruebas finales y entrega de trofeos
La actividad continuará el domingo con una estructura similar, aunque con el cierre deportivo condicionado por el horario límite fijado por la organización.
10.00 horas
Entrega de bolsas de pícnic para los regatistas.
10.30 horas
Reunión de patrones.
12.00 horas
Pruebas.
Al finalizar las pruebas
Paella para los regatistas.
Entrega de trofeos
El horario se indicará en el Tablón Oficial de Avisos.
La organización recuerda que el último día de regata no se dará ninguna señal de atención después de las 15.00 horas, un detalle clave para ordenar el cierre de la competición y la posterior entrega de premios.
Una cita que une competición y vida social
Más allá de la clasificación final, la Regata Costa Azahar vuelve a funcionar como escaparate de la vocación marítima de Castellón. El Real Club Náutico de Castellón será el epicentro de un fin de semana en el que el deporte se mezcla con la vida social del puerto, la convivencia entre tripulaciones y la tradición náutica de la provincia.
En 2025
La edición llega, además, con el precedente de 2025. Entonces, la XXVIII Regata Costa Azahar se resolvió con tres pruebas completadas. Grupo Euroatomizado, de Javier Maestre, se impuso en ORC 2-3, mientras que Ildemar IV, de Gonzalo González, venció en ORC 4-5.
En la IV Regata Puerto Azahar, el triunfo fue para Gurugú, un punto por delante de Lluna.
Ese balance sirve ahora como punto de partida para una nueva edición que aspira a mantener el nivel deportivo y el ambiente marinero del año anterior. Castellón vuelve a sacar la vela al Mediterráneo.
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