Regata Costa Azahar 2026 en Castellón: programa, horarios y pruebas del fin de semana

La vela de crucero vuelve a tomar este fin de semana el litoral de Castellón con la celebración de la XXIX Regata Costa Azahar y la V Regata Puerto Azahar, dos citas que compartirán sede, programa y ambiente marinero bajo la organización del Real Club Náutico de Castellón.

La prueba combina el pulso competitivo de la Regata Costa Azahar, consolidada como una de las referencias del calendario náutico provincial, con el carácter más social y abierto de la Regata Puerto Azahar, recuperada para ampliar la participación y reforzar el vínculo entre regatistas, clubes y aficionados al mar.

El fin de semana arrancará este viernes 19 de junio con la recepción de participantes y embarcaciones, mientras que la competición se concentrará el sábado 20 y el domingo 21, con pruebas programadas desde las 12.00 horas. La organización prevé dos pruebas por clase, aunque la regata será válida cuando se haya completado al menos una.

Agenda de la Regata Costa Azahar 2026

Viernes 19 de junio | Recepción de regatistas

La primera jornada tendrá un carácter administrativo y social, pensada como punto de encuentro previo al inicio de la competición.

9.00 a 14.00 horas

Registro de participantes.

16.00 a 19.00 horas

Recepción de embarcaciones y regatistas.

19.00 horas

Refrigerio en el village.

Sábado 20 de junio | Primera jornada de competición

El sábado llegará el primer gran bloque deportivo del fin de semana, con la reunión de patrones y el arranque de las pruebas en aguas de Castellón.

9.00 a 10.30 horas

Registro de participantes.

10.00 horas

Entrega de bolsas de pícnic para los regatistas.

10.30 horas

Reunión de patrones.

12.00 horas

Señal de atención de la primera prueba.

Al finalizar las pruebas

Refrigerio en el village.

21.00 horas

Cena oficial de la regata.

Domingo 21 de junio | Pruebas finales y entrega de trofeos

La actividad continuará el domingo con una estructura similar, aunque con el cierre deportivo condicionado por el horario límite fijado por la organización.

10.00 horas

Entrega de bolsas de pícnic para los regatistas.

10.30 horas

Reunión de patrones.

12.00 horas

Pruebas.

Al finalizar las pruebas

Paella para los regatistas.

Entrega de trofeos

El horario se indicará en el Tablón Oficial de Avisos.

La organización recuerda que el último día de regata no se dará ninguna señal de atención después de las 15.00 horas, un detalle clave para ordenar el cierre de la competición y la posterior entrega de premios.

Redacción

Una cita que une competición y vida social

Más allá de la clasificación final, la Regata Costa Azahar vuelve a funcionar como escaparate de la vocación marítima de Castellón. El Real Club Náutico de Castellón será el epicentro de un fin de semana en el que el deporte se mezcla con la vida social del puerto, la convivencia entre tripulaciones y la tradición náutica de la provincia.

En 2025

La edición llega, además, con el precedente de 2025. Entonces, la XXVIII Regata Costa Azahar se resolvió con tres pruebas completadas. Grupo Euroatomizado, de Javier Maestre, se impuso en ORC 2-3, mientras que Ildemar IV, de Gonzalo González, venció en ORC 4-5.

En la IV Regata Puerto Azahar, el triunfo fue para Gurugú, un punto por delante de Lluna.

Ese balance sirve ahora como punto de partida para una nueva edición que aspira a mantener el nivel deportivo y el ambiente marinero del año anterior. Castellón vuelve a sacar la vela al Mediterráneo.