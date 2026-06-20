Arabia Saudí, la selección de las sorpresas: Argentina, Uruguay... ¿y España?

Una vez ha traspasado Arabia Saudí la fase de grupos y fue en 1994, en su primera participación en un Mundial. No es, o no debería ser, una preocupación para España el potencial de la selección asiática -esa es su confederación-, sino que no le fastidie el partido como ya lo hizo Cabo Verde. A eso sí que alcanza Arabia Saudí.

Cuatro partidos ganados y tres empatados de 20 disputados no es un historial ni mucho menos que debiera asustar a España. Dos de esas victorias datan de 1994, de su estreno (ante Marruecos y Bélgica), que le permitieron pasar a octavos. La tercera fue ante Egipto (2018) y la cuarta es la más célebre, ante Argentina, levantando el 0-1 de Lionel Messi en la segunda mitad. A efectos españoles sería casi tan perjudicial cosechar un empate como los que los saudís obtuvieron con Sudáfrica, Túnez y el último ante Uruguay en la primera jornada del grupo. Ese resultado minimizó el 0-0 de España con Cabo Verde, así que, en el fondo, la fase de grupos consta de dos partidos.

"Nuestra filosofía es ser audaces, tener una identidad específica y salir a buscar lo que queremos lograr. No estamos aquí para preparar un equipo pasivo que se limite a esperar al rival para defender" Georgios Denis — Seleccionador de Arabia Saudí

Otro Mundial con otra selección

Arabia Saudí tiene prisa por alcanzar un nombre en el mundo fútbol y la progresión de su selección no sigue el ritmo de las inversiones del país, sea en fichajes, sea en adquisición de clubs extranjeros. La premura, unida al infinito dinero del país, llevaron al despido del seleccionador Hervé Renard en abril. Con el finiquito entregado al técnico francés se obviaron las explicaciones que justificaran la destitución, que se produjo después de dos derrotas en los ensayos del último parón internacional frente a Egipto y Serbia.

Los malos resultados serían una coartada. El posible disgusto de Renard por perderse el segundo Mundial ha durado dos meses. Túnez le ha contratado en plena competición después de echar a Sabri Lamouchi tras el 1-5 encajado frente a Suecia en la primera jornada del grupo F. Debutará frente a Japón 12 horas antes del España-Arabia Saudí.

Renard, despedido en abril por Arabia, acudirá a su segundo Mundial de la mano de Túnez, que le ha contratado tras disputarse la primera jornada.

Imagen del trinfo de Arabia Saudí sobre Argentina en el Mujndial de Qatar-2022, con Lionel Messi felicitando a Mohamed Kanno. / DPA vía Europa Press

Fotos con Messi

De Renard se destacó su carisma a raíz de que trascendiera su perorata en el descanso del famoso Argentina-Arabia de Catar, cuando la albiceleste se había adelantado. "Coged vuestro teléfono y haceros una foto con él [Messi], si es lo queréis", reprochó a sus jugadores, recriminándoles que no presionaran y dejaran jugar con comodidad a su rival. "¿No notáis que se puede remontar?", añadió, en una sensación que se convirtió en realidad 45 minutos después.

Las autoridades saudís entregaron la selección a Georgios Denis, de 56 años, exfutbolista internacional griego, aunque nacido en Frankfurt (Alemania). Dio la lista de convocados antes de sentarse por primera vez en el banquillo, pero no era un desconocido ni un elemento extraño en el fútbol local. El técnico griego reside desde 2021 en el país, donde había dirigido a tres equipos distintos, cuatro incluido al Al Hilal en la campaña 2015-16.

Filosofía audaz

"Todo pasó muy rápido desde que llegamos y nos hicimos cargo. Yo ya conocía a los jugadores, pero conocer a los jugadores como rivales es una cosa y entrenarlos es otra", explicó Denis, que echaba de menos la falta de tiempo y de entrenamientos para preparar la cita como habría deseado.

Un partido amistoso ante Ecuador (1-2) fue el único ensayo antes de sorprender a Uruguay. En la previa, expuso la idea que tiene en la cabeza para modelar a Arabia Saudí: "Nuestra filosofía es ser audaces, tener una identidad específica y salir a buscar lo que queremos lograr. No estamos aquí para preparar un equipo pasivo que se limite a esperar al rival para defender".

El lateral derecho Saud Abdulhamid es el único de los 26 que juega en el extranjero: en el Lens de Francia.

Sólo uno de sus jugadores milita en un equipo occidental: el lateral derecho Saud Abdulhamid, de 26 años. Fue fichado en 2024 por la Roma, que lo convirtió en el primer saudí en aparecer en la Serie A, y la pasada campaña jugó cedido en el Lens, y fue el primer saudí en marcar un gol en la Ligue 1. Marcó tres en 31 partidos, lo que no está nada mal para un defensa, hasta el punto de que el club compró sus derechos y le firmó un contrato hasta 2029. Tras jugar el Mundial, lo hará en la Champions League.