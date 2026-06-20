El 'Azul III' toma la directa en el estreno de la XXIV Regata Costa Azahar: resultados, ambiente y la cena de gala oficial
La embarcación del Real Club Náutico de Castellón lidera la clase ORC con un triunfo y un segundo puesto en el primer día de regatas por delante de ‘Grupo Euroatomizado’
En la V Regata Puerto Azahar, el ‘Tuvvik’ del RCN Castellón se convirtió en el primer clasificado en la clase ORC 2 y ‘Bolero’, del CN Burriana, en la clase ORC 3-4
La competición ha comenzado este sábado. Tras la irrupción del viento el pasado viernes, que impidió realizar como era esperado la recepción y el acto de bienvenida, la XXIX Regata Costa Azahar y la V Regata Puerto Azahar, organizadas por el Real Club Náutico de Castellón, pudieron iniciarse y transcurrieron más o menos sobre los horarios previstos, salvo un retraso de media hora de la primera salida, la que correspondía a las clases ORC 2 y ORC 3-4.
Emoción en la XXIX Costa Azahar
En cuanto a la prueba reina, la clásica del RCN Castellón que cumple su 29ª edición, se decidió realizar dos pruebas en la 1ª jornada sobre un recorrido técnico barlovento-sotavento en cuatro tramos, aunque cuatro embarcaciones decidieron no tomar la salida en alguna de dichas pruebas por motivos de seguridad.
El Manguci Segundo (RCN Castellón) no participó en la Prueba 1, mientras que el Dagón (CN Burriana), Ildemar IV (RCN Valencia) y de nuevo el Manguci Segundo no tomaron parte de la Prueba 2.
En la primera de las regatas, el vencedor fue el Grupo Euroatomizado (RCN Castellón), invirtiendo 56.18 minutos, segundo del Azul III (RCN Castellón), con 1:12.28 horas y 3.30 minutos de tiempo corregido, siendo tercero los valencianos del Ildemar V (1:7.49 horas y un tiempo corregido de 4.12).
Casi dos horas después del inicio de la primera arrancó la Prueba 2, donde el Azul III impuso su ley con 1:03.21 horas, seguido del Guaira (CN Canet de Berenguer), con 1:03.49 horas y un corregido de 47 segundos, embarcación que había sido 5ª en la Prueba 1, llegando en tercer lugar el Grupo Euroatomizado (58:19 minutos y un corregido de 5.06 minutos).
Tras ambas pruebas, Azul III lidera la general con 3 puntos, seguido de Grupo Euroatomizado, con 4 y Guaira, 3º con 7 unidades.
Primera jornada en la V Puerto Azahar
Y en la V Puerto Azahar, con una travesía dirección norte hasta Voramar, con rachas de viento estable en 14-16 nudos y máximas de 18. En la clase ORC 2 el primer líder es el Tuvvik, 2º fue el Gurugú Uno y 3º, el San Telmo, los tres del RCN Castellón; y en la ORC 3-4, el primer líder es el Bolero, del CN Burriana, con 2º puesto para el Maremoto (RCN Castellón) y 3º, el Luisón (CN Canet de Berenguer).
La Cena Oficial de la regata
Tras el descanso pertinente después de la competición deportiva pura y dura, ha tenido lugar, en el restaurante del Real Club Náutico de Castellón, que ha contado con la presencia de, entre otros, el anfitrión y presidente del RCN Castellón, Manuel Vidal; la concejala de Deportes de Castellón, Maica Hurtado; el director de la Autoridad Portuaria, Manuel José García; el Capitán Marítimo de Castellón, Miguel Ángel Gómez Ruiz; el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Alfonso Marín Fernández; y el Comisario Jefe de la Policía Nacional, Emilio Romero Borrego, entre otras personalidades tanto políticas, como presidentes de otros clubs náuticos, armadores, patrocinadores, dirigentes y regatistas.
La jornada final
Este domingo está previsto que se celebra la segunda y última jornada. Desde las 12.00 horas comenzarán las regatas tanto de la XXIX Regata Costa Azahar como de la V Regata Puerto Azahar y, tras ello, entrega de trofeos y comida de cierre de la competición, poniendo el broche de oro a una nueva edición.
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