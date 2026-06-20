El viento, protagonista de la Regata Costa Azahar antes de que arranque la competición: así ha afectado al programa
La fuerte intensidad de obliga a suspender los actos del village, aunque las dos días de pruebas se mantienen como estaban previstas
El Real Club Náutico de Castellón vuelve a situar este fin de semana al litoral castellonense en el mapa de la vela de crucero. La XXIX Regata Costa Azahar y la V Regata Puerto Azahar reunen a embarcaciones, tripulaciones y aficionados en dos jornadas de competición que combinan exigencia deportiva, convivencia y tradición náutica.
La cita tendrá doble personalidad. Por un lado, la Regata Costa Azahar mantiene su carácter más competitivo y técnico, consolidada como una de las pruebas clásicas del calendario provincial. Por otro, la Regata Puerto Azahar refuerza el componente más social y abierto, con el objetivo de ampliar la participación y acercar la vela a más regatistas.
La competición se concentrará el sábado 20 y el domingo 21 de junio del 2026, con pruebas previstas desde las 12.00 horas en aguas de Castellón. La organización tiene programadas dos pruebas por clase, aunque la regata será válida cuando se haya completado al menos una.
Atención
Con todo, el viernes ha estado protagonizado por el fuerte viento, que ha obligado a cancelar el refrigerio vespertino en el village, ante el peligro de que volaran las carpas. Con todo, la organización mantiene el plan previsto para el fin de semana, con la disputa de las pruebas programadas.
Pincha aquí para ver la predicción meteorológica para las próximas horas en Castelló.
Agenda de la Regata Costa Azahar-Regata Puerto Azahar 2026
Sábado 20 de junio | Primera jornada de competición
El sábado abrirá el bloque deportivo del fin de semana con la reunión de patrones y el inicio de las pruebas.
9.00 a 10.30 horas
Registro de participantes.
10.00 horas
Entrega de bolsas de pícnic para los regatistas.
10.30 horas
Reunión de patrones.
12.00 horas
Señal de atención de la primera prueba.
Al finalizar las pruebas
Refrigerio en el village.
21.00 horas
Cena oficial de la regata.
Domingo 21 de junio | Últimas pruebas y trofeos
El domingo decidirá las clasificaciones finales, con una jornada marcada por el límite horario fijado por la organización.
10.00 horas
Entrega de bolsas de pícnic para los regatistas.
10.30 horas
Reunión de patrones.
12.00 horas
Pruebas.
Al finalizar las pruebas
Paella para los regatistas.
Entrega de trofeos
El horario se indicará en el Tablón Oficial de Avisos.
La organización recuerda que el último día no se dará ninguna señal de atención después de las 15.00 horas, una medida que ordenará el cierre deportivo de la regata y la posterior entrega de premios.
Castellón, punto de encuentro de la vela
Más allá de los resultados, la Regata Costa Azahar vuelve a funcionar como un escaparate de la vocación marítima de Castellón. El Real Club Náutico de Castellón será el centro de un fin de semana en el que el deporte se mezclará con la vida social del puerto, la convivencia entre tripulaciones y el ambiente marinero de una cita que sigue creciendo sin perder identidad.
La edición llega con el precedente de 2025, cuando la XXVIII Regata Costa Azahar se resolvió con tres pruebas completadas. Grupo Euroatomizado, de Javier Maestre, ganó en ORC 2-3, mientras que Ildemar IV, de Gonzalo González, se impuso en ORC 4-5. En la IV Regata Puerto Azahar, el triunfo fue para Gurugú, un punto por delante de Lluna.
Ese balance sirve ahora como punto de partida para una nueva edición que aspira a mantener el nivel competitivo y el ambiente marinero del año anterior. Castellón vuelve a izar velas al Mediterráneo.
Pincha aquí para más información sobre la competición en 2025.
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