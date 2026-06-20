El viento, protagonista de la Regata Costa Azahar antes de que arranque la competición: así ha afectado al programa

El Real Club Náutico de Castellón vuelve a situar este fin de semana al litoral castellonense en el mapa de la vela de crucero. La XXIX Regata Costa Azahar y la V Regata Puerto Azahar reunen a embarcaciones, tripulaciones y aficionados en dos jornadas de competición que combinan exigencia deportiva, convivencia y tradición náutica.

La cita tendrá doble personalidad. Por un lado, la Regata Costa Azahar mantiene su carácter más competitivo y técnico, consolidada como una de las pruebas clásicas del calendario provincial. Por otro, la Regata Puerto Azahar refuerza el componente más social y abierto, con el objetivo de ampliar la participación y acercar la vela a más regatistas.

La competición se concentrará el sábado 20 y el domingo 21 de junio del 2026, con pruebas previstas desde las 12.00 horas en aguas de Castellón. La organización tiene programadas dos pruebas por clase, aunque la regata será válida cuando se haya completado al menos una.

Atención

Con todo, el viernes ha estado protagonizado por el fuerte viento, que ha obligado a cancelar el refrigerio vespertino en el village, ante el peligro de que volaran las carpas. Con todo, la organización mantiene el plan previsto para el fin de semana, con la disputa de las pruebas programadas.

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Agenda de la Regata Costa Azahar-Regata Puerto Azahar 2026

Sábado 20 de junio | Primera jornada de competición

El sábado abrirá el bloque deportivo del fin de semana con la reunión de patrones y el inicio de las pruebas.

9.00 a 10.30 horas

Registro de participantes.

10.00 horas

Entrega de bolsas de pícnic para los regatistas.

10.30 horas

Reunión de patrones.

12.00 horas

Señal de atención de la primera prueba.

Al finalizar las pruebas

Refrigerio en el village.

21.00 horas

Cena oficial de la regata.

Redacción

Domingo 21 de junio | Últimas pruebas y trofeos

El domingo decidirá las clasificaciones finales, con una jornada marcada por el límite horario fijado por la organización.

10.00 horas

Entrega de bolsas de pícnic para los regatistas.

10.30 horas

Reunión de patrones.

12.00 horas

Pruebas.

Al finalizar las pruebas

Paella para los regatistas.

Entrega de trofeos

El horario se indicará en el Tablón Oficial de Avisos.

La organización recuerda que el último día no se dará ninguna señal de atención después de las 15.00 horas, una medida que ordenará el cierre deportivo de la regata y la posterior entrega de premios.

Castellón, punto de encuentro de la vela

Más allá de los resultados, la Regata Costa Azahar vuelve a funcionar como un escaparate de la vocación marítima de Castellón. El Real Club Náutico de Castellón será el centro de un fin de semana en el que el deporte se mezclará con la vida social del puerto, la convivencia entre tripulaciones y el ambiente marinero de una cita que sigue creciendo sin perder identidad.

La edición llega con el precedente de 2025, cuando la XXVIII Regata Costa Azahar se resolvió con tres pruebas completadas. Grupo Euroatomizado, de Javier Maestre, ganó en ORC 2-3, mientras que Ildemar IV, de Gonzalo González, se impuso en ORC 4-5. En la IV Regata Puerto Azahar, el triunfo fue para Gurugú, un punto por delante de Lluna.

Ese balance sirve ahora como punto de partida para una nueva edición que aspira a mantener el nivel competitivo y el ambiente marinero del año anterior. Castellón vuelve a izar velas al Mediterráneo.

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